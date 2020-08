'Bahaoke': Lalaki nagbigay-aliw sa pagkanta habang lumulusong sa baha

Watch more in iWant or TFC.tv

Kinagigiliwan ngayon ang isang lalaki sa Negros Occidental dahil kahit bumabaha ay tuloy lang siya sa pagkanta sa pamamagitan ng tinatawag niyang “baha-oke” o pagkanta habang lumulusong sa tubig.

Nag-iikot ang 26 anyos na si Romel Rosales sa mga kapitbahay sa Sitio Culo, sa Barangay Tagda sa bayan ng Hinigaran, Negros Occidental habang kumakanta ng “Sumayaw, Sumunod.

Suot ang pormal na damit at face shield, sinamahan siya ng mga kaibigan na nagbi-video at nagbibitbit ng kaniyang speaker.

Kuwento ni Rosales, bahain talaga sa kanilang lugar lalo na kapag tuloy-tuloy ang ulan.

Salesman si Romel sa appliances department ng isang mall sa Bacolod City, kaya sanay na siyang kumanta sa publiko para i-demo ang binebentang produkto.

Nawalan man aniya siya ng trabaho sa gitna ng pandemya tuloy pa rin ang paghahatid niya ng saya.

“Naisipan kong gawin ang first ever bahaoke challenge to spread positivity sa lahat ng tao most especially sa mga kababayan na nasa stage ng stress, depression dahil sa pandemic ngayon,” ani Rosales.

“But the main reason ko talaga is to help COVID patients na nasa quarantine facilities dito sa amin sa Municipality of Hinigaran at sa iba pang kalapit na bayan like giving them vitamins and basic needs nila so siyempre no work ako ngayon so naisipan ko na why should I use my talent to help others or to help them in a small way,” dagdag niya.

Habang kumakanta ay nagbibigay din siya ng abiso sa mga kapitbahay na mag-ingat at ipagpaliban muna ang paglabas ng bahay sa gitna ng pandemya.

Umaasa rin si Rosales na patuloy siyang makakapaghatid ng ngiti sa mga makakapanood ng kaniyang “Bahaoke.”

— Ulat ni Marty Go, ABS-CBN News