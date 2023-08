USC law students, 3rd placer sa Moot Court Competition sa Switzerland

GENEVA - Pumangatlo sa 15th Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition ang Pilipinas na kinatawan ng University of San Carlos (USC) College of Law Moot Team. Sa kanilang courtesy call kay Philippine Permanent Representative to the World Trade Organization (WTO) Ambassador Manuel Teehankee.

Pinuri at pinasalamatan ni Teehankee ang Pinoy freshmen law students, kasama ang kanilang mentors na sina Assistant Dean Daryl Bretch Largo at USC Assistant Vice-President for Academic Affairs Joan Largo.

Si Philippine Permanent Representative to the WTO Ambassador Teehankee kasama ang USC moot team na kinabibilangan ng freshmen law students na sina Jovellie Delubio, Philip Jezrael Nobleza and Loranisa Balorio, kasama ang kanilang mentors na sina Attys. Daryl Bretch Largo at Joan Largo. Pinayunahan din ni First Secretary Oliver Delfin ang USC moot team na sumali rin sa iba pang competitions tulad ng WTO-organized John Jackson Moot Court Competition. Cedric Barcena

Ang USC Moot Team ay nakipagtagisan ng galing sa 23 iba pang law schools noong July 17-20 sa Geneva para sa advanced at in-person round ng competition matapos ng preliminary virtual rounds noong Mayo.

Sumailalim ang Moot Teams sa matinding double elimination process kasama rito ang submission ng memorial at online preliminary rounds.

Ang USC Moot Team ang nag-iisang ASEAN team na umabot sa semi-finals. “Law schools play a valuable role in enlightening our emerging pool of legal talent on the different facets of global issues, including multilateral trade issues, by participating in domestic and international moot court competitions,” sabi ni Ambassador Teehankee.

Dagdag pa ni Teehankee ang moot court competitions, tulad ng John H. Jackson Moot Court Competition ng WTO Law, isang simulated dispute settlement proceeding ukol sa mga isyu na patungkol sa WTO agreements ay magandang pagkakataon para malinang ng Filipino law students ang kanilang galing sa written at oral advocacy maging sa legal skills. Matututo rin sila mula sa trade law experts mula sa ibang jurisdictions.

Sinalubong ni Ambassador Teehankee ang John H. Jackson Moot Court representatives mula sa University of the Philippines College of Law at Ateneo de Manila University School of Law. Ambassador Manuel Teehankee

Noong Hunyo, nakilala naman ni Ambassador Teehankee ang Moot Court Teams ng University of the Philippines at Ateneo de Manila University law schools na sumali sa ika-21st edisyon ng John H. Jackson Moot Court Competition tungkol sa WTO Law.

Nakuha ng UP Moot Team 4th place overall, natalo nila ang National University Kyiv-Mohyla Academy, National Law University of Delhi at maging ang Georgetown University bago sila naungusan ng National University of Singapore sa semi-finals.

