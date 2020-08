Mga guro sa Sorsogon, gumagawa ng stone painting kapalit ng bond paper, ink para sa modules

PILAR, Sorsogon - Hindi pa nagsisimula ang klase, abala na ang mga guro ng Binanuahan Elementary School sa Pilar, Sorsogon.

Nagpipinta sila ng mga larawan at disenyo sa mga bato. Ito kasi ang ginagamit nilang pang-barter ng coupon band at ink para sa gagamiting mga module ng mga bata sa pagbubukas ng klase.

Ayon kay Marry Ann Ascaño, ang principal ng paaralan, paraan nila ito para ma-augment ang budget ng eskwelahan.

“Mayroon naman po kami talagang budget para sa modules. Pero 'yung ibang mga activity sheets, halimbawa, mga kailangan ng ibang bata, puwede naming maibigay sa kanila," sabi ni Ascaño ngayon Lunes.

Nagsimula ang proyekto nang gumawa sila ng rock garden bilang bahagi ng Brigada Eskwela.

Naisip nilang pintahan ang mga bato bilang token sa mga tumulong.

Pero ang gurong si Rona Percil, naisip na i-post ito sa Facebook at humingi ng kapalit na coupon bond.

Marami naman ang nagkainteres sa proyektong ito.

“Ang reaction nila, so parang natuwa sila na gumawa kami ng paraan para sa module printing namin, at least ma-augment namin 'yung needs ng mga bata," aniya.

Maraming netizens ang napahanga sa dedikasyon ng mga guro.

Kuwento ng principal, marami na ang nakipag-barter sa kanila.

“Ano talaga, thank you so much kay Lord na over flowing na po yung blessing. Dumating na nang dumating. So, halos ano na lang may nagti-text na lang, ito 'yung ipapadala namin, ilan bang bond paper ang puwede sa isang ano. Ito yung mga joke nila: depende sa konsensya niyo," ani Ascaño.

May mga volunteer na rin ngayon na karamihan ay mga graduate ng pararalan.

Isa rin sa katuwang ng paaralan ang Parent Teacher Association (PTA) at barangay officials.

Umaasa ang mga guro magsilbi silang inspirasyon sa ibang paaralan.

Sa krisis kasing pinagdaraanan ngayon dahil sa COVID-19, mas dapat umanong lumabas ang pagiging madiskarte ng mga guro para hindi masakripisyo, lalo na ang pag-aaral ng mga estudyante.