Vlogger Emman Nimedez pumanaw na

MAYNILA — Pumanaw ngayong Linggo ang YouTube star na si Emman Nimedez matapos makipaglaban sa cancer.

Bandang ala-1 ng madaling araw nang bawian ng buhay si Nimedez habang naka-confine sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, sabi ng kaniyang girlfriend na si Peachy Bonifacio Santos sa isang Facebook post.

"Funeral details will be announced in the next days. We hope everyone will respect the family's privacy to mourn the passing of Emman," dagdag ni Santos sa post.

Mayo nang umamin si Nimedez, na nakilala dahil sa kaniyang videos sa social media na nagpa-parody ng mga Asian drama, na na-diagnose siya ng acute myeloid leukemia, isang uri ng kanser sa dugo.

Isinugod sa intensive care unit noong Huwebes si Nimedez dahil sa kidney failure at komplikasyon sa dugo, ayon kay Santos.

Nagluluksa naman ang mga netizen sa pagpanaw ni Nimedez, na may 2.2 milyong subscriber sa YouTube.

Sa Twitter, nanguna ang "Emman" at "Rest In Peace" sa listahan ng top trends sa bansa.

Naunang sumikat si Nimedez noong 2017 nang mag-viral ang parody video niya ng K-drama series na "Goblin."