'Napakasarap': 'Talaba pizza' binabalik-balikan sa Iloilo

Patok sa Iloilo ang 'talaba pizza' na naisip ni Benjielyn Pan sa gitna ng community quarantine sa lalawigan. Cherry Palma, ABS-CBN News

Hilig mo ba ang talaba? Hilig mo rin ba ang pizza? Sa bayan ng Dumangas, Iloilo, nabuo sa gitna ng community quarantine ang kakaibang pagkaing pinagsama ito- ang talaba pizza.

Napatunayan sa loob lang nang isang buwan ang sarap nito simula nang maisipang gawin ni Benjielyn Pan. Pumatok ito at nakatulong sa mga nagbebenta ng talaba, na sagana sa coastal town.

"Noong nag-lockdown, nakita ko ang mga taga-rito sa coastal Dumangas na maraming talaba kaso walang mapagbentahan dahil sarado naman ang mga restaurant. Walang customer, walang biyahe ang RoRo, at isa talaga sa mga paborito ko ang talaba,"ani Pan.

"Nagdasal ako, humingi ako ng wisdom sa Panginoon para maka-generate ako ng income sa gitna ng lockdown at the same time makatulong sa kabuhayan ng mga kababayan ko."

Bidang ingredient ang talaba sa kakaibang pizza, na mayroon ding butter, cheese, bell peppers, garlic at iba pang secret ingredients.

Para sa ilang customers, kakaiba ang flavor nito kaya nila ito binabalik-balikan.

"Napakasarap. Ang tinapay niya malambot, sweet, may cheese at talaba. First time kong makatikim ng ganito," ani Kett Sereno.

"First time kong narinig ang pizza talaba kaya naengganyo ako," ani naman Mike Beloria.

Bawat araw, mahigit 200 orders ang natatanggap ni Pan. Nakatulong ito sa pagtataguyod ng pangangailangan ng kaniyang pamilya sa gitna ng pandemya.

Nakapagbigay din siya ng trabaho sa mga kapitbahay.

"Marami man tayong ups and downs sa buhay, wala namang masama kung mahirap tayo. Pero in times of emergency, sana hindi lang tayo mabuhay para sa ating needs, kundi sana bigyan din tayo ng chance ng Panginoon na mag-enjoy," aniya.

Sa ngayon, mayroon nang branch ang kaniyang Pan's Talaba/Oyster Pizza sa Passi, Guimaras at Calinog.