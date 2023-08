Pinoy tattoo artists, bumibida sa Norway at France

SARPSBORG - Imbes na canvas, sa balat ng tao iginuguhit ni Junel Liwanag ang kanyang mga obra. Bata pa lang daw kasi siya mahilig na siyang magpinta, hanggang matutunan niyang mag tattoo.

Ito ang talentong kanyang hinubog at kung saan siya sumikat. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng kabuhayan sa Norway. Noong 2019 pa naisipan ni Junel na itayo ang kanyang Tinta Art Tattoo shop sa Sarpsborg, Norway para sa negosyong tattoo at piercing services.

‘’In this tattoo shop we do realism, coloured, Oriental and many other styles at siya nga pala, nag pi-piercing din kami,’’ sabi ni Junel Liwanag, Pinoy tattoo artist sa Norway.

Kuwento ni Junel, lalo pa raw siyang gumaling sa pagta-tattoo nang sumailalim siya sa apprenticeship sa Norway.

‘’To become a tattoo artist kasi, kailangan mo talagang mag-apprentice. Kasi sa Norway wala talaga yung proper schooling. So it has to be learned through experience talaga,” saad ni Liwanag.

Tumutulong sa kanyang shop ang Pinay na si Angelika Schjervum, 22- taong gulang, bilang kanyang apprentice. Sabi ni Angelika, bata pa lang siya ang pagta-tattoo na ang kanyang nakahiligan.

‘’Nag-graduate po ako ng Art Design and Architecture at kaya po ako nag trabaho dito sa Tinta Art Tattoo dahil mula pa noong bata pa po ako, mahilig na akong mag-drawing and mag-paint,’’ sabi ni Schjervum, tattoo apprentice.

Dahil sa dedikasyon at de kalidad na serbisyo nina Junel, pati ibang lahi ay nahalina sa kanilang shop.

‘’I'm happy with my tattoo at Tinta Art Tattoo. It is my second time and my second tattoo here, and I’m very happy with it,’’ sabi ni Bartosz Zielonka, customer.

ARPAJON, FRANCE

Sa France naman nagpabilib ang 37- anyos na si Sheirwin Semacio, tubong Nueva Ecija. Nakipagsabayan siya sa mahigit 100 tattoo artist sa tattoo convention sa Arpajon, France kamakailan.

Dumating sa France si Sheirwin Semacio noong 2009. Nagtrabaho rin siya bilang kasambahay, nagtiyaga hanggang makaipon para makabili ng mga gamit para sa kanyang propesyon.

“Nag-start ako bumili ng machine noong 2012, inipon ko ang gamit ko,” sabi ni Sheirwin. Kasali sa limang kategorya si Sheirwin kasama ng kanyang modelong si Mark.

Ito ay para sa kategoryang manga, realism, noir et gris, best of the day at best of show. Bagamat hindi nakapag-uwi ng panalo, wagi pa rin sa puso ng mga Pinoy sa France si Sheirwin dahil ibinida niya ang galing ng Pilipino sa France.

Tunay ngang may angking galing ang Pilipino hindi lang sa trabaho at entertainment kundi sa mga hindi karaniwang propesyon tulad ng pagta- tattoo.

Patunay na lang na kahit saan man mapadpad ang mga Pilipino sa mundo, magtatagumpay dahil masipag at matiyaga.

(Kasama ang ulat ni Bong Agustinez sa Paris, France)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.