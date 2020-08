'Pantawid ng Pag-ibig': Bigas, grocery items hatid sa 6 barangay sa Calapan City

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Apat na dekada nang magsasaka ang 60 anyos na si Federeic Pesig ng Barangay Gulod, Calapan City, Mindoro.

Noong Abril ang pinakahuli nilang ani ng palay, pero hindi nila nakuha ang inaasahang kikitain dahil sa lockdown.

"Mabababa ho ang aming pasa sa mga traders... Dahil hindi ho maibiyahe sa ibang lugar dahil lockdown pati itong ating mga barko," ani Pesig.

Sa Setyembre pa ang susunod na ani ni Pesig. Pero bukod sa pandemya, ang masamang panahon naman ang inaasahang dadagdag sa kanilang problema.

Nag-aalala rin si Minandro Pesig, kapitan ng Barangay Gulod kung paano matutulungan ang kapwa-magsasaka.

"Wala halos bumili dahil kalimitan wala nang pambili. Dati ang kilo ng palay noon umaabot ng P25, P24 eh ngayon umabot sa P13 hanggang P15 per kilo," ani Minandro.

Sa kabila ng krisis, nagpasalamat naman si Minandro dahil sa pakikiisa ng kaniyang mga kabarangay na panatilihing COVID-19 free ang kanilang lugar.

Para makatulong sa mga magsasaka ng barangay Gulod, binili ng ABS-CBN Foundation ang nakaimbak na 1,000 kaban ng bigas na ibinahagi ng "Pantawid ng Pag-ibig" sa mga residente ng 6 barangay ng Calapan.

"Sana continuous supplier na ang mga farmers ng Calapan at Oriental ng ABS-CBN Foundation and we can guarantee naman ang quality ng bigas," ani Robert Concepcion, konsehal ng Calapan.

Kasama ng bigas, nagbigay rin ang "Pantawid ng Pag-ibig" ng mga kape at de lata para sa bawat pamilya.

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News