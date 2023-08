Watch more News on iWantTFC

Certified registered nurse si Gian Karlo Lasam pero hindi siya sa ospital madalas makita.

Abala siya sa pagpapatakbo ng dalawa niyang negosyo sa Antipolo City - ang printing business at ang kapihan.

"My course is totally non-related sa ginagawa ko ngayon," kuwento niya kay Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Hilig lang noon ni Gian ang mag-print ng mga sticker para sa kaniyang sasakyan at para sa kaniyang mga t-shirt.

"Parang more on mga stickers ko. Mahilig na ako sa motor, mahilig na ako sa kotse. So, mga maliliit na stickers na ginagawa ko, mga t-shirt na simpleng ginagawa ko pero hindi ko siya binebenta," dagdag niya.

Kalaunan, naisipan niya itong pagkakitaan.

Gamit ang puhunang P50,000, sinimulan ni Gian ang kaniyang printing business na ngayon ay aabot na sa 100 ang empleyado.

Dahil patok sa mga siklista ang kaniyang negosyo, itinayo niya sa tabi nito ang isang kapihan.

Alamin kung paano niya napalago ang negosyong nagsimula lang sa kaniyang libangan dito sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

