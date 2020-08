Talaba pizza naging patok habang quarantine sa bayan sa Iloilo

Sa pagbuo ng "talaba pizza" nais ni Benjielyn Pan na matulungan ang mga kababayan na makapaghanapbuhay ngayong may mga negosyo at kabuhayang sinara ng community quarantine. ABS-CBN News

MAYNILA - Nabuo sa Dumangas, Iloilo ang kakaibang konsepto ng pizza sa gitna ng community quarantine - ang "Talaba Pizza"

Bunga ito ng gawa ni Benjielyn Pan, isang residente, na gustong tulungan ang maliliit na negosyante at manggagawa na mairaos ang lockdown.

Kuwento niya, walang mapagbentahan ang mga vendor ng talaba sa coastal area dahil sarado ang mga restoran, walang kustomer, at sarado rin ang serbisyo ng mga ro-ro.

"Isa talaga sa mga paborito ko ang talaba. Nagdasal ako, humingi ako ng wisdom sa Panginoon para maka-generate ako ng income sa gitna ng lockdown at the same time makatulong sa kabuhayan ng mga kababayan ko," ani Pan sa wikang Ilonggo.

Mayroon itong butter, cheese, talaba, bell peppers, garlic, at iba pang sangkap.

Todo-puri naman ang mga naging kustomer ni Pan sa bagong konsepto.

Bawat araw, mahigit 200 orders ang natatanggap ni Pan, na nakatulong umano sa kanilang pangangailangan ngayong pandemya.

Nakapagbigay pa raw siya ng trabaho sa mga kapitbahay.

Sa ngayon, nakapag-branch out na siya sa Passi City, Guimaras, at Calinog.

-- Ulat ni Cherry Palma, ABS-CBN News