Recipe: Vivoree's Chicken Halang Halang

MANILA -- Ibinahagi ni Vivoree Esclito nitong Huwebes ang kanyang talento sa pagluluto sa pinakabagong episode ng online show na "Caldero Files."

Ipinakita ni Vivoree, na kasalukuyang nasa Bohol, kung paano lutuin ang Chicken Halang Halang.

Maliban sa simpleng lutuin, pasok din sa budget ang maanghang na ulam.

"Ang chicken halang halang ay parang pinagsamang chicken tinola at ginataang manok. Maanghang din po ito. Kaya sa mga adventurous sa pagkain o mahihilig sa maanghang, this one is for you," ani Vivoree.

