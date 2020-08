Pia Wurtzbach recalls humble beginnings in inspiring message to youth

MANILA -- Pia Wurtzbach looked back at her humble beginnings as she shared an inspiring message to the youth about working hard and not giving up on one's dreams.

The former Miss Universe appeared on the online fundraiser of Kabataan sa Kartilya ng Katipunan (KKK), a youth organization dedicated to nation-building, on Thursday.

One of the viewers asked Wurtzbach about the most challenging event in her life and her learnings from the said experience, prompting the beauty queen to recall the time her parents separated.

"Marami akong pinagdaanang pagsubok sa buhay, pero 'yung isa siguro sa mga gusto kong ikuwento sa lahat ng mga nanonood ngayon... 'yung naghiwalay 'yung mga magulang ko. Kasi maraming beses ko nang nakuwento 'yung paulit-ulit kong pagsali sa Bininibini, pero ito kasi siguro mas relatable dahil marami sa atin ang galing sa mga broken family, o 'yung mga family na nag-aaway 'yung mga magulang," she said.

Wurtzbach said her life changed drastically when her parents parted ways when she was nine -- she suddenly felt the need to be more disciplined and responsible, especially given their financial situation.

"Napunta ako sa isang posisyon na tumulong at mag-provide para sa family. Hindi naman ako napilitan, pero ginusto ko na rin na mag-provide, kaya doon ako naging breadwinner," she said.

"Talagang napaka-humble ng living situation namin dati, kung alam niyo lang. Talagang ibang-iba," she continued. "Tapos ang dami kong natutunan noong mga panahon na iyon. Sa maliit na school lang din ako nag-aral noon sa Pasig, tapos halos wala akong baon sa school. Minsan, nagdadala lang ako ng baon [kasi] hindi ako mabigyan ng pera ng Mama ko. Tapos binabaha din 'yung bahay namin, minsan hanggang dibdib, ganyan."

"Iyon 'yung parang 'di ko pa masyadong nakukuwento sa mga tao, parang ang alam lang nila 'yung pinagdaanan ko sa Binibini," she said, referring to her three attempts at the Miss Universe Philippines crown. "Pero noong kabataan ko, talagang palipat-lipat kami ng bahay kasi di namin ma-afford 'yung rent. So pamura nang pamura 'yung mga nililipatan namin tapos pataas nang pataas din 'yung tubig [ng baha]."

Wurtzbach said her hardships also made her take her studies seriously, which led to her becoming an honor student until high school.

"Bigla ko nang sineryoso kaagad 'yung buhay ko at 'yung mga bagay, at hindi ko na tinake for granted lalong-lalo na 'yung pag-aaral ko noong naghiwalay 'yung mga magulang ko. Lalo na noong ako na 'yung nagbabayad ng sarili kong tuition," she said.

The Miss Universe 2015 titleholder hopes that from her experience, today's youth will learn to see challenges as part of growth.

She encouraged the younger generation to not give up even if their current situation is far from ideal, and to keep on working hard to achieve their dreams.

"Kung anong sitwasyon ka man ngayon at nafi-feel mo na ang dami mong responsibilidad at feeling mo stuck ka sa isang lugar na hindi mo gusto, o ayaw mo kung saan ka nag-aaral, huwag mong i-hate 'yan kasi part 'yan ng process mo. Part 'yan ng growth mo," she said. "At kung pagbubutihan mo, mag-aaral ka nang mabuti at magiging masipag ka at kung 'di ka bibitaw sa mga pangarap mo, mararating mo rin 'yung mga gusto mong marating."

"Siyempre ang nakikita ng mga tao ngayon [sa akin], 'Ay Miss Universe, nanalo ka na eh, beauty queen ka na.' Parang ang taas, pero hindi. Hindi rin siya overnight na nangyari. Marami rin akong pinagdaanan at hindi ako nahihiyang i-share na talagang mahirap ang buhay namin noon. Na-feel ko talaga 'yung pressure bata pa lang ako. Pero hindi ako sumuko," she added.

Aside from being a former Miss Universe, Wurtzbach is also an actress and a sought-after endorser, as well as an ambassador for UNAIDS and WWF-Philippines.

Watch her at KKK's fundraiser.