Pagbubukas ng Baguio sa turista nakadepende rin sa ibang rehiyon

Ayon sa pamahalaang lungsod, hindi pa naisasapinal kung anong petsa sa Setyembre bubuksan ang lungsod ng Baguio sa mga turista. Leo Mercado, ABS-CBN News

BAGUIO CITY — Ang pamumukadkad ng mga bulaklak, maaliwalas na tanawin, at preskong hangin sa Burnham Park ang umaakit sa mga turista para puntahan ang lungsod na ito.

Pero ngayon, mga residente lang muna na nag-eehersiyo sa umaga at namamasyal ang pwedeng pumunta dahil sa pandemyang COVID-19.

Ayon sa pamahalaang lungsod, hindi pa naitatakda kung anong petsa sa Setyembre bubuksan ang lungsod ng Baguio sa mga turista.

Bukod sa Ilocos region, ang mataas na bilang ng bisita sa lungsod ay nanggagaling kasi sa National Capital Region, Central Luzon at Southern Luzon, kung saan matataas ang kaso ng coronavirus.

Kaya bukod sa pagsasaalang-alang sa COVID-19 cases sa Baguio City, nakadepende rin ito sa bilang ng kaso at sitwasyon sa mga nabanggit na rehiyon.

"Ang maganda naman dito is because of this ECQ talaga, significant na mare-reduce yung number of cases sa Manila because alam mo naman, 14 days yan. 14 days mag-stay ka lang sa bahay, significantly yung virus it will terminate. Yun yung hopefully tinitingnan naming magandang developments," ani Baguio City Mayor Benjamin Magalong.

Nakaabang na rin ang online registration system para sa mga turista.

Pero kailangan ding ihanda ang Baguio Convention Center para sa pagproseso sa kanilang pagdating.

"Once we open our tourism industry by September, andun na rin yung triage, andun na rin yung visitor’s processing center at andun na rin yung testing. As mentioned by our tourism officer, definitely lahat ng bisita rito na aakyat, kailangan pagdating nila rito eh they have to subject themselves to [swab] test," ani Magalong.

Sa pinakahuling tala ng Baguio City, 180 na ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa lungsod at 49 ang aktibo.

Noong Martes hanggang Miyerkoles, suspendido ang trabaho sa Baguio City hall para sa disinfection at contact tracing.