Nilitsong kuneho? Rabbit breeder, patok ang bagong negosyo sa Pampanga

ANGELES CITY, Pampanga — Ang kuneho ay kadalasang inilalarawan bilang maamo, cute, at pampawala ng stress bilang mga pet o alaga.

Pero dito sa lungsod, itinuturing ang karne nito bilang alternatibo sa karaniwang manok o baboy.

Mula sa pagiging rabbit breeder, sinubukan ni Michelle Muller na magbenta ng karne ng kuneho, na naging patok sa mga Kapampangan.

Inimbento ng kanilang pamilya ang "rabbeatchon" o kuneho na nilitson sa loob ng 15 hanggang 20 minuto.

"Nag-search po kasi kami sa Internet kasi in Europe, parang normal na sa kanila ang pagkain ng rabbit," aniya.

Nagsimula lang noon sa pag-breed ng isang pares ng kuneho ang pamilya Muller, ngunit ngayon ay umabot na ito sa daan-daan.

"It started 3 years ago, we have a pair of rabbits... From there nag-research kami. Kapag nakabuhay ka kasi ng rabbit, it's a big accomplishment... From 11 naging 200 sila mahigit in a year's time," kuwento niya.

Maliban sa litson, patok din sa Pampanga ang mga putaheng gawa ng pamilya Muller sa karne ng kuneho tulad ng burger steak, soft taco, katsu, Shanghai rolls, spread, at chicharon.

"Para po siyang lasang manok," ani JR Genobili, taga-San Fernando.

Sa ngayon, dahil kaunti pa lang ang supplier ng rabbit meat, mataas pa ang bentahan nito na pumapalo sa P500 hanggang P800 kada piraso, depende sa bigat at laki.

Ayon sa isang doktor, ideal ang rabbit meat sa mga health conscious dahil masustansyang alternatibo ito sa karne ng baboy.

"Healthy siya... If you are already exhausted with chicken, with pork, with beef, it's a good alternative," sabi ni Dr. Hernand Tulud.