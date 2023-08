Pinoy volunteers sa World Youth Day 2023, pinuri ng PH Embassy sa Portugal

LISBON - Nag-courtesy call ang 49 Filipino volunteers ng World Youth Day 2023 sa Philippine Embassy sa Lisbon, Portugal ilang araw bago nagsimula ang pinakamalaking pagtitipon ng Catholic youth sa mundo.

Mismong si Philippine Ambassador to Portugal, Celia Anna M. Feria, kasama ng mga opisyal ng Philippine Embassy ang sumalubong sa 49 Filipino volunteers na nagmula sa Pilipinas at iba-ibang bansa.

Mga beterano at bagitong volunteers mula sa iba-ibang nagdaang World Youth Day ang sumali sa WYD 2023 noong August 1 hanggang 6.

Sa kanilang courtesy call sa embahada, sinariwa ng grupo ang WYD na ginanap noon sa Pilipinas, taong 1995 na dinaluhan ng dating Papa na si Saint Pope John Paul II.

Hanggang ngayon ito ang nanatiling world record sa pinakamalaking bilang ng WYD participants na umabot sa limang milyong katao.

“The participation of Filipino volunteers, strongly demonstrates the Philippines' profound spiritual values, strong dedication to the Catholic faith, and unwavering support for events that promote peace and unity,” sabi ni Feria.

Ipinaalala rin ni Ambassador Feria sa Pinoy volunteers ang kahalagahan ng kanilang papel sa WYD.

“This international gathering of young Catholics serves as a platform for spiritual growth, cultural exchange, and building lifelong connections with the youth from all corners of the world,” sabi ni Ambassador Feria.

Sa kabuuan ng WYD celebrations, nagbigay ng suporta at tulong sa Pinoy participants, pilgrims at volunteers ang Philippine Embassy.

Ang WYD ay pandaigdigang pagtitipon ng mga kabataang Katoliko kasama ang Santo Papa. Ginanap ang WYD tuwing ikatlong taon na dinadaluhan ng milyo-milyong pilgrims, participants at volunteers sa buong mundo.

Nagsimula noong August 1 ang WYD 2023 events sa Lisbon sa pamamagitan ng Opening Mass na ipinagdiwang ni Lisbon Cardinal Manuel Clemente sa Parque Eduardo VII.

Nagtapos ang pagdiriwang ng WYD sa Missioning Mass, na pinangunahan ni His Holiness, Pope Francis, nitong August 6 sa Campo do Graça, Parque Tejo sa Lisbon.

