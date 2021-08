Pinoy seafarer, ’solo flight’ sa eroplano sa Australia

Mga larawan mula kay TJ Imbat

MAYNILA — Viral ngayon sa social media ang “solo flight” ng isang Pinoy seafarer sa business class seat ng eroplano sa Melbourne, Australia.

Kwento ni TJ Imbat sa ABS-CBN News, tuloy pa rin ang biyahe ng eroplano kahit mag-isa na lang siya matapos mag-cancel ang mga sasakay sana sa naturang flight papuntang Brisbane.

Aniya, siya na lang ang pasaherong sakay ng flight kaya naman nagdesisyon ang supervisor ng eroplano na ilipat na siya ng upuan mula sa economy class.

“‘Yung flight steward na ‘yung nag-decide nun, ‘yung parang senior nila. ‘Yung supervisor nila na flight steward na nandun sa airplane ‘yung nag-decide na ilipat ako sa business class kasi iisa lang naman daw ako,” kwento ni Imbat sa ABS-CBN News.

Kwento ng seafarer, ngayon lang siya nakaupo sa business class kaya naman agad niyang ibinahagi ang "once in a lifetime experience" sa kanyang pamilya at mga kaibigan.

“Nung nalaman ko na iisa lang ako roon sa airplane, natatawa ako na natutuwa kasi hindi ko pa na-experience ‘yun. Lalong hindi ko rin na-experience na umupo sa business class,” aniya.

Bukod sa nakakabusog na pagkain at masayang kwentuhan, binigyan pa si Imbat ng wine at chocolates ng mga flight attendant.

“’Yung piloto kapag nag-aannounce, pangalan ko na lang ‘yung sinasabi … may mga pabaon pa sila sa’king mga wine at chocolate. Ilagay ko na raw sa backpack ko. Sabi ko, sige ‘di ko na tatanggihan ‘yan,” aniya.

“Nakipagkwentuhan din naman ako sa kanila, sa buhay nila ngayong kakaunti ‘yung flights, kakaunti ‘yung trabaho nila.”

