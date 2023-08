Dating hospital worker, nagbukas ng Pinoy resto sa London

LONDON - Pancit, lumpiang shanghai at chicken inasal, ilan ‘yan sa mga pagkaing Pinoy na sinasabing pinakamasarap sa buong mundo ayon sa global site na Taste Atlas.

Bukod pa ito sa lechon, adobo at marami pang iba na una nang kinilala ng online food guide. Bagamat hindi kasing tanyag tulad ng Chinese, Thai, Korean at Japanese cuisine ang Pinoy food, unti-unti naman itong sumisikat sa UK food scene lalo’t dumarami na ang mga Pilipino sa UK lalo na sa London.

Dahil dito, nakahanap ng pagkakataon ang ilang overseas Pinoy na magtayo ng sariling Pinoy resto. Sa Romford, East London, sinimulan ng dating hospital support worker at tubong Davao City na si Joseph Joshua Franco ang kanyang munting kainan.

“I’m not a chef by profession pero kasi before I was catering in events. Before I used to help a few businesses to open food businesses for a few of my friends. Kaya naisip ko na rin pong magbukas ng sarili,” sabi ni Joseph Joshua Franco, may-ari ng Tilaw restaurant.

Mahirap man lalo’t nagsisimula pa lang, malaking tulong naman ang bumuhos na suporta ng Filipino community.

“Starting a business, like any kind of business, it’s really hard, ang daming requirements, ang daming legalities, which is good naman po kasi it helps you maintain the standards ng business mo,” dagdag ni Franco.

Gustong-gusto ng kanyang mga customer ang lumpia, sisig, lechon kawali, kare-kare, pancit canton, turon at ube flan.

“Napakasarap. actually, he is my friend. so, I’m glad na meron siyang restaurant dito. So, nag-book ako rito para sa christening ng anak ko,” sabi ni JR Margate, customer.

“Alam mo naman kapag lutong Pinoy, talagang kine-crave mo ‘yan kasi matagal na akong hindi nakakauwi sa Philippines, like three years,” sabi ni Midz Dagamac, customer.

Hangad ni Franco na dumami pa ang mga maglalakas ng loob na magsimula ng negosyo.

“Filipino food is on the rise especially here in London and in the UK. We have a lot of customers here that are foreign po. Filipino food, they don’t know what it is. But as soon as they try it, nasasabi nila na wow! Is this Filipino food?” saad ni Franco.

Umaasa rin siyang marami pang mapapa-wow sa sarap sa mga putaheng Pinoy.

(Kasama ang ulat at mga larawan ni Ernie Delgado)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.