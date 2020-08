‘Mapagmahal, may malasakit’: Paglilingkod na ibinigay ni Gina Lopez, inalala ng kapatid

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA--Binuhay ni Ernie Lopez ang mga alaala ng kapatid na si dating Environment Secretary Gina Lopez ngayon buwan ng kaniyang unang anibersaryo ng pagkamatay.

Ayon kay Ernie, tulad ng kanilang ama na si Geny Lopez, nasa dugo ni Gina ang kagustuhang makapaglingkod sa kapwa, lalo sa mga maliliit na nangangailangan ng tulong.

“Sina Gina parang nakikita ko siyang puso ng tatay ko on steroids. In the service of the Filipino gustong gawing ng tatay ko pero 'yan talaga on steroids na si Gina d'yan. Parang pinakawalang babaeng gusto lang niyang mag-serve,” pabirong sabi ni Ernie.

Kuwento niya na teenager pa lamang si Gina nang mamulat ito sa konsepto ng paglilingkod sa kapwa. Sa edad na 17, nagtungo si Gina sa Africa matapos sumali sa organisasyong Ananda Marga.

Ibinahagi rin niya na kaya may peklat sa mukha ang kapatid ay dahil sa aksidente habang nasa Africa pa ito.

“Naglalakad siya sa construction site, sa dilim, kaya may scar siya sa mukha dahil nahulog siya sa butas na may rebar, may mga bakal tumusok sa mukha niya,” sabi niya.

Pero ang dedikasyon at pagkalingang inumpisahan ni Gina sa Africa ang binitbit niya at kaniyang ginawa sa Pilipinas sa lahat ng mga proyektong hinawakan ng kapatid.

“She’s larger than life. 'Yung passion niya for service it cannot be duplicated, but what she has left behind are little Ginas,” pahayag naman ni Susan Afan, managing director ng ABS-CBN Foundation.

Bukod sa dedikasyon, hindi rin makalimutan ni Jing Castañeda ng Bantay Bata 163 ang pagiging positibo, energetic at hands-on ni Gina sa lahat ng proyekto.

Naniniwala rin si Ernie na di mapapanatag ang loob ng kapatid kung ito ay nabubuhay pa lalo na sa kinakaharap na pandemyang dulot ng COVID-19 na apektado ang mas maraming mahihirap na Pilipino.

“She would be disappointed, of course, with the situation dahil nakasara ang broadcasting. Pero alam ko totally unstoppable ang babaeng 'yan. Gagawa at gagawa siya ng paraan para makatulong sa iba. Alam ko, at this time, she would be very, very, very busy,” paniwala ni Ernie.

Isa naman sa nakikita ni Ernie na ginawa ng kapatid na may napakalaking pakinabang sa tao sa Metro Manila ay ang pagtiyak na magkakaroon ng malinis na supply ng tubig.

“Dahil sa La Mesa Watershed, naging malinis ang water supply. Maraming tao di nila naiisip na isang napakalaking dahilan na may tubig tayo na nainom araw-araw dahil sa kapatid ko,” sabi niya.

Pero bukod sa trabaho, pinakanami-miss niya ang bonding nilang magkapatid lalo na sa malalayong lugar.

“Nami-miss ko 'yung topak niya. What I missed most is taking trips with her. 'Yan ang love in action. Nakikita mo talaga isang tao, simple lang siya, mapagmahal, may malasakit, may paki talaga. Hindi siya politician na naghahabol ng votes. Gusto lang niyang tumulong and its so refreshing for me to see that,” dagdag ni Ernie.



Batid niya na mahirap sumunod sa mga yapak na iniwan ng kapatid. Ganunpaman, tiniyak niyang gagawin ang lahat ng makakaya para makatulong din.

Pinasalamatan din niya ang mga taong nagbuhos ng tiwala, suporta at pagmamahal sa kapatid.

“Sila ang nagbigay ng ligaya sa buhay niya. Nagpapasalamat talaga ako sa kanila. Sa tingin ng mundo, maliit lang silang tao, pero sa mata ng kapatid ko, hindi sila maliit. Maraming salamat sa suporta nila, sa pagmamahal nila sa kapatid ko,” panghuli niya.

Pumanaw si Gina Lopez noong Agosto 19, 2019 sa edad na 65.