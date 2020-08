Gina Lopez, kaniyang mga adbokasiya ginunita isang taon mula nang siya’y pumanaw

Watch more in iWant or TFC.tv

Ngayong Agosto, gugunitain ang unang taon ng pagpanaw ni dating DENR Secretary at Managing Director ng ABS-CBN Foundation na si Gina Lopez.

Isang taon na ang nakalipas, nais maalala ng mga nagmamahal kay Gina Lopez ang mga naiwang proyekto at adbokasiya na patuloy na itinataguyod ngayon ng ABS-CBN Foundation, mula sa kaniyang mga naging program gaya ng Bantay Bata at Bantay Kalikasan na dalawa lamang sa maraming programa ni Lopez.

Binalikan ni Sona Roy, ang dating asawa ni Lopez kung paano nagsimula ang buhay paglilingkod nito nang sumali sila sa grupong Ananda Marga.

“She was very simple, she lived a simple life.” kuwento ni Roy tungkol kay Lopez kung saan nagkasama sila sa Nairobi, Kenya, noong dekada 70 habang kapwa nasa missionary work at miyembro ng Ananda Marga na isang spiritual group.

“It gave her the basic foundation. She took on the challenge, and she succeeded. She decided, when she came back . . . She continued the same kind of mission.”

Sa Africa, naglilingkod sa mga mahihirap na mga mamamayan ng Kenya sina Lopez at Roy.

Para kay Roy, pinanday ng karanasan sa Africa si Lopez para sa kaniyang tinahak na mga adbokasiya pag-uwi sa Pilipinas.

“When she came back here, she continued her mission to serve humanity . . . She served at Bantay Bata Bantay Kalikasan,” dagdag ni Roy.

Para sa kapatid naman ni Lopez na si Berta Lopez-Feliciano, nakadugtong ang tadhana ng paglilingkod ni Don Eugenio "Geny" Lopez sa anak na si Gina.

Nang umuwi sa Pilipinas mula sa buhay sa exile sa Amerika ang amang si Don Geny at ang anak na si Gina mula Africa, kapwa iisa ang layunin nila, ang maglingkod sa kapwa Pilipino.

“The love for country . . . is the same, it's very pure, no ulterior motive other than service to the country,” kuwento ni Feliciano.

Nang muling ibalik ni dating Pangulong Cory Aquino ang ABS-CBN mula sa 14 na taong hawak ng cronies ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, kasabay na itinayo ni Don Geny Lopez ang ABS-CBN Foundation na siyang naging socio-civic arm ng ABS-CBN Television Network at ang anak na si Gina ang siyang pinamahala nito.

“What I really saw with her is that she was always ahead of her time. Like the things that she felt is important and then she fought for were not always top of consciousness of the people at the time like the environment, children. I mean it’s only now with climate change, these things becoming more prevalent and important but that time, when she was so concerned of the environment, no one was really concerned about it,” kuwento pa ni Feliciano.

Nais maalala naman ng isa pa niyang kapatid na si Ernie Lopez, na siyang nagtutuloy ng programang "G Diaries" at iba pang mga proyekto ng ABS-CBN Foundation ang nasimulan ni Gina na paglilingkod sa mga FIlipino.

“Alam ko, you could not stop her from doing what needs to be done to help people,” kuwento ni Ernie tungkol kay Gina.

Taon o dekada man ang lumipas, sana hindi malimutan ang mga nagawa ng kapatid na paglilingkod.

“My prayer is that people will remember her. What she lived for, what she died for. Kung paano niya binuhos ang kaniyang buhay para sa kapwa tao niya. She’s not perfect, she made mistakes, pero ang masasabi ko tungkol sa kaniya, genuine love talaga siya. Her message is a message of love,” ayon pa kay Ernie.

Pinaka unang proyekto na nais maalala naman ni Jen Chan na siya ngayong Director for Communication ng ABS-CBN Foundation at mahigit dalawang dekada na nakasama ni Lopez ay ang mga proyekto nito na mga programang pambata sa telebisyon na magbibigay edukasyon at hindi lamang pang-aliw.

“Yung unang unang project na gusto niya talagang gawin was to put television in every public school. Para kasi sa kaniya, ang way out of poverty na kung gagawin mo yung bata na ma-empower mo siya, bibigyan mo siya ng access sa technology,” kuwento ni Chan.

Ninais ni Gina Lopez na pantay ang oportunidad na mapanood ng mga bata ang mga educational TV shows sa mga lungsod na napapanood din sa mga liblib na bahagi ng bansa.

Kasabay rin sa unang taon ng paggunita sa pagpanaw ni Lopez ang paglulunsad ng libro tungkol sa buhay nito at tinahak na paglilingkod sa kapwa. Ang “I Am Gina” ay ilulunsad sa mismong araw ng anibersaryo ng pagpanaw nito sa Agosto 19.

“Yung libro niya na lalabas na very soon ang title niya ay 'I Am Gina'. Ang ibig sabihin nu'n, bawat isa sa atin ay may Gina sa loob natin, dahil tayong lahat ay nagmamahal sa ating bansa na tayong lahat ay may likas na kagustuhang makatulong sa kapwa natin,” kuwento ni Chan tungkol sa libro.

Sa harap ngayon ng hamon ng pandemya ng COVID-19, naniniwala ang mga nagmamahal kay Lopez na kung nabubuhay ito ay tiyak na nasa unang hanay ito -- o frontliner -- ngayon kontra COVID-19.

“Kung buhay si Ma'am Gina, ang sasabihin niya magtulungan kasi bawat Filipino, may pwedeng iambag para maka-address sa hinaharap nating pandemya ngayon,” ayon pa kay Chan.

Nais maalala ni Chan at higit lalo ang mga nagmamahal kay Gina Lopez na hindi masasayang ang mga naipunla nitong adbokasiya, kahit nasa kabilang buhay na siya.