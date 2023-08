Sinaunang kasuotang Pilipino, itinanghal sa London

LONDON - Itinanghal kamakailan sa London ang koleksyon ng sinaunang kasuotang Pilipino sa exhibit na pinamagatang “Bugkós: Source Cultures in Diaspora Respond to the Rachel and Clare Tanner Collection” na pinangunahan ng Philippine Embassy sa London.

Pinasalamatan ni Philippine Ambassador to the UK Teodoro L. Locsin, Jr. si Ginoong David Tanner at kanyang pamilya para sa donasyon nilang koleksyon ng Philippine artifacts sa Philippine Government sa paglulunsad ng Bugkós exhibit sa Sentro Rizal London noong June 26, 2023. London PE

Naging posible ang exhibit sa pakikipagtulungan ng Philippine Studies Program ng SOAS University of London.

Tampok sa exhibit na nagsimula noong June 26, 2023 ang vintage Philippine clothing at iba pang artifacts na nasa pangangalaga ni David Tanner, isang British national, at kanyang pamilya mula sa kanilang paglalakbay sa buong Pilipinas mula 1975 hanggang 1980.

Mga Pinoy sa UK na dumalo sa exhibit suot ang kasuotan ng iba-ibang PH ethnic groups, kasama nila sa larawan si Ginoong David Tanner (nakatayo, ika-anim mula kanan) na dumalaw sa paglulunsad ng Bugkós Exhibit. London PE

Si Tanner ay nagtatrabaho noon sa isang British multinational corporation sa Maynila. Ang kanyang mga anak na sina Rachel at Clare, kung saan ipinangalan ang koleksyon ay sa Pilipinas ipinananganak.

Kasama rin ni Tanner ang kanyang asawang si Jackie noon sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, pinuri at pinasalamatan ni Philippine Ambassador to the UK Teodoro L. Locsin, Jr. si Tanner at ang kanyang pamilya sa paglipat at pagpapaubaya ng kanilang koleksyon sa pamahalaan ng Pilipinas upang mapreserba at makita pa ng mga susunod na henerasyon.

Nagtanghal ng traditional dance performances sina Marida Montong ng Philippine Muslim Association UK (kaliwang larawan) at ang Igorot Charity UK Youth (kanang larawan) sa pagbubukas ng Bugkós Exhibit. Ipinakita sa mga dumalo ang ang Pangalay at Ballangbang dances. London PE

Bukod sa Filipiniana treasures na kasalukuyang naka-display sa Sentro Rizal London, itinanghal rin sa isang live performance ang mga pamanang katutubong sayaw ng Pilipinas tulad ng Pangalay dance ng Tausugs at ang Ballangbang celebratory dance ng mga Igorot sa pagbubukas ng exhibit.

Bukas sa publiko ang exhibit sa Sentro Rizal London mula Lunes hanggang Biyernes, maliban kung may piyesta opisyal. Mangyari lang na makipag-set ng appointment sa londonpe.cultural@dfa.gov.ph.

