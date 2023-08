PH Embassy sa Riyadh nag-donate ng Filipiniana books sa King Fahad National Library

RIYADH - Nagbigay ng donasyong libro ang Philippine Embassy sa Riyadh sa King Fahad National Library kamakailan.

Pinangunahan ni Philippine Chargé d' Affaires to Riyadh Rommel Romato ang pagbisita at pagbigay ng donasyon sa prestihiyosong King Fahad National Library sa Riyadh.

Si Philippine Chargé d'Affaires to Riyadh Rommel Romato (kanan) kasama si Dr. Abdulrahman AlAsem (kaliwa), Chief Executive Officer ng Libraries Commission ng Ministry of Culture. Riyadh PE

Sinalubong ni Dr. Abdulrahman Alasem, ang Chief Executive Officer ng Libraries Commission ng Ministry of Culture ang delegasyon ng Philippine Embassy.

Mga aklat Filipiniana tungkol sa kasaysayan, kultura, panitikan, artistic expressions, architecture at pagkaing matatagpuan sa Pilipinas ang ibinigay ng embahada sa nasabing aklatan.

Ang Filipiniana books na donasyon ng Philippine Embassy sa King Fahad National Library. Riyadh PE photo

Kabilang ang 17 Filipiniana books sa mga inilimbag ng mga kilalang institusyon tulad ng Foreign Service Institute, ang National Commission for Culture and the Arts, ang National Historical Commission of the Philippines, ang Cultural Center of the Philippines, Department of Tourism, at Tourism Promotions Board.

“The donation of these books is a gesture of our friendship and goodwill. We hope that they will help to introduce our Saudi friends to the rich culture and history of the Philippines,” sabi ni Romato.

(Kaliwa) Binigyan ng briefing si CDA Romato tungkol sa rare collections ng library (Kanan) Si CDA Romato hawak ang kopya ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na bahagi ng koleksyon ng King Fahad National Library. Riyadh PE

Pinasalamatan ni Dr. Alasem si Romato at embahada para sa kanilang donasyon. Aniya ng mga libro mula sa Pilipinas ay dagdag yaman ng karunungan na malaki ang maitutulong sa kanilang mga patron at mambabasa.

Binigyan ng briefing si Romato tungkol sa rare collections ng library, kasama rito ang kanilang pinakaiingatang 9th-century Kufic Qur’an na sinulat sa deerskin.

Bago ang donasyon ng embahada, mayroon nang kopya ng Noli Me Tangere ni Gat Jose Rizal ang library. Ang donasyon at pagbisita ng embahada sa King Fahad National Library ay bahagi ng cultural diplomacy program at people-to-people ties sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia.

