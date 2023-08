Christopher Roxas, nanalo ng bronze medal sa PH Culinary Cup

MAYNILA -- Hindi napigilan ng aktres na si Gladys Reyes ang maging emosyonal sa pinakabagong tagumpay ng kanyang mister na si Christopher Roxas.

Nitong Lunes, ipinagmalaki ni Reyes sa "Magandang Buhay" ang pagkapanalo ng mister sa katatapos lang na Philippine Culinary Cup kung saan nakatanggap ng bronze medal ang aktor.

"Sobrang natutuwa lang talaga ako. Naiiyak ako sa tuwa kasi finally ay nagbunga lahat ng hard work ni Christopher. Kasi hindi ba minsan kapag pareho kayong artista at hindi visible ang isa, halimbawa lang sa TV, ang akala nila eh walang ginagawa, akala nila hindi busy. Pero siyempre hindi naman lahat ng tao malalaman nila na 'O may ibang career 'yung asawa ko, may iba siyang ginagawa.' Siya 'yung part sa negosyo, siya 'yung pang-stability. Siya 'yung pang-future talaga para doon sa mga anak namin. And finally ito wow! Kaya sobrang proud na proud ako sa asawa ko," ani Reyes.

"Kasi 'yan talaga ang gusto niyang gawin. 'Yung passion niya sa pagluluto nandoon ever since. Kaya sabi ko ito 'congrulations talaga bebe kasi finally dumating na 'yung hinihintay natin na recognition for you.' Mayroon ka ng certification. Ika nga, legit na legit talaga," dagdag ni Reyes.

Ayon sa aktres, ang mister niya na nag-aral ng pagluluto ang utak ng kanilang negosyo na Sommereux Catering.

Para naman kay Roxas, iginiit nito na ang mahalaga para sa kanya ay ang kasiyahan ng kanyang misis.

"Hindi ako namumuhay para sa iba. So ako hindi ako napapagod diyan sasabihin nila 'Si Gladys naman lahat, nasa likod lang' palagi akong nasa likod ng asawa ko.' Siguro 'yon 'yung magagandang pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko na dapat 'yung saya mo ay nakasalalay sa iyo, hindi sa mata ng ibang tao. Sinasabi ko sa kanya parati, huwag mo kaming intindihan, 'yung mga anak mo, do your thing. Kasi kapag masaya ka sa ginagawa mo ay naishi-share mo sa mga mahal mo sa buhay 'yon," ani Roxas.

"Alam mo nakakapagod 'yan, 'yung iisipin mo palagi 'yung sasabihin ng ibang tao. Basta sa kanya sinasabi ko 'basta 'yung saya mo, dapat sa 'yo.' Hindi ang saya ko ay nakasalalay sa asawa ko, kung anuman ang ginagawa ko sa buhay ko ay ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Kaya hindi ako apektado," dagdag ni Roxas.

Pinatotohanan naman ni Reyes na hindi nai-insecure si Roxas pagdating sa kanyang trabaho.

"Walang ka-insecure insecure 'yan lalo na kapag sa showbiz na career ko. Bata pa lang, alam niya passion ko talaga ito. Ito ang passion ko mag-artista, umarte. Siya passion niya magluto, negosyo. Kaya 'Ang TV' pa lang ay natutulog lang 'yan, ayaw niyang magpasalang," ani Reyes.

Birong hirit naman ni Roxas: "Binibiro ko siya, sila minsan na -- kaya walang nangyari sa career ko mas pinili kita kaysa doon."

"Totoo naman 'yon," mabilis na sagot ni Reyes.

Maliban sa kanilang magandang samahan, isa rin sa nagpapatatag na relasyon ng mag-asawa ay ang suporta ng kani-kanilang pamilya.

Sa ngayon ay halos 30 taon na ang relasyon nina Reyes at Roxas na unang nagkakilala sa seryeng "Mara Clara" noong dekada 90.

Sa ngayon ay isa si Reyes sa mga hurado ng "Mini Miss U" ng "It's Showtime."

