'Pantawid ng Pag-ibig': Tulong hatid sa mga nangangalakal ng basura sa Rodriguez, Rizal

MAYNILA - Ilang pirasong kable ng kuryente, switch at mga sirang sasakyan na lang ang natira na puwedeng ibenta ng 54 anyos na si Elvie Badillos.

Galing ito sa mga napulot niya sa tambakan ng basura noong isang linggo.

"Pagbubulasi" ang tawag nina Badillos sa kanilang hanapbuhay.

Nasa P600 lang sa 1 linggo ang kinikita ni Badillos. Pero dahil balik-MECQ na, nangangamba siyang wala nang maiuwi sa pamilya.

"Sinara nila, may guard na nakabantay. Hinuhuli yung nangangalahig kasi lockdown nga daw," ani Badillos.

Alam ni Badillos ang panganib sa kanilang hanapbuhay na dinagdagan pa ng banta ng COVID-19.

Hindi kasi naiiwasang may mga basurang maaaring may dalang sakit sa tambakan.

"Yung mga ano galing sa ospital na pero di na namin kinukuha... Kasi baka may sakit, takot kami, iwas na lang po. Minsan 'yong bulldozer maaatrasan, 'di mo alam kasi nakayuko ka. Minsan gumuguho pa," ani Badillos.

Dagdag pa sa problema ni Badillos ang online learning ngayong pasukan para sa panganay na nasa Grade 11.

Ang bunso naman niyang anak, limang taon nang may iniindang sakit pero hindi pa nagpapatingin sa doktor.

"Wala kaming pambili kahit cellphone. Gusto po nya mag-aral wala naman akong pambili ng gamit nya. Kahit sa gamot nga ng isa ko wala akong pambili, sa pagkain lang namin. Kaya sabi ko bahala na lang ang Diyos," ani Badillos.

Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan, nadalhan ng "Pantawid ng Pag-ibig" ng ABS-CBN ng relief packs sa mga nagmumula sa San Isidro, Rodriguez Rizal na kinabibilangan ni Badillos.

"Maraming-maraming salamat po, napakalaking tulong na mabigyan sila ng pagkain dahil natigil ang kanilang pagbubulasi," ani Karen Mae Hernandez, kapitan ng Barangay San Isidro.

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News