Kuha ng Falculan Twins’ Review Center

Isang magkasintahan sa Davao de Oro ang parehong nag-top 1 sa Licensure Examination for Professional Teachers (LET) nitong Huwebes.

Sa inilabas na resulta ng LET, top 1 sa secondary level si Marvin Nillas na may iskor na 94.00% habang top 1 din ang kaniyang nobya na si Charline Juntilla sa elementary level matapos nakakuha ng 93.40% percentage score.

Parehong nagtapos ng kolehiyo sa Compostela Valley State College sa bayan ng Montevista, Davao de Oro ang dalawa.

"Sabay nag-graduate. Sabay nag-exam. Sabay nag-top. God himself paved the way for us to achieve this feat," ani Marvin sa kanyang post sa Facebook.

Ipinagmamalaki sila ng Falculan Twins' Review Center, kung saan nag-review ang dalawa bago nag-take ng LET noong Hunyo 2022.

"Remember pa namin yong ka sweet-an nyo during SG Review! Congrats to the both of you! Your FTRC Family is very proud of you," ayon sa post nila sa social media.

Inanunsyo ng PRC na umabot sa 8,667 elementary teachers ang pumasa sa 17,149 na kumuha ng exam habang 10,193 secondary teachers naman ang pumasa sa 20,191 examinees noong Hunyo 2022.—Ulat ni Hernel Tocmo

