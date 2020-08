Peritoneal dialysis itinutulak ngayong may pandemya

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Isa ka bang pasyente na kailangang magpa-dialysis pero nangangambang magtungo sa ospital dahil sa takot na makakuha ng COVID-19?

Sa programang "Good Vibes" ng Teleradyo, ibinida ng nephrologist na si Romina Danguilan ang peritoneal dialysis, isang paraan ng pagda-dialysis na maaari umanong magawa sa bahay para maiwasan nang pumunta sa ospital at malantad sa banta ng COVID-19.

"Hindi na pupunta sa hospital ang patient. Ginagawa lang niya sa bahay. Wala na siyang risk kasi wala naman siyang ibang tao, ibang pasyente o maski health care worker, hindi siya exposed sa kanila," sabi ni Danguilan, ang head ng hemodialysis unit ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City.

Sa peritoneal dialysis, may inilalagay sa ilalim ng pusod na nilalagyan naman ng special solution.

"Habang nasa loob ng ating abdomen, lahat ng lason sa dugo at saka excess fluid, pumupunta doon. And after about 6 to 8 hours, it is drained," paliwanag ni Danguilan.

"Nilalabas sa katawan and then maglalagay ulit tayo ng panibagong solution. And we train the patient how to do that," dagdag niya.

Higit 1,000 pasyente ng NKTI ang nagsasagawa ng peritoneal dialysis, ani Danguilan.

"Gusto po natin na mas marami pang pasyente ang gumawa pa ng peritoneal dialysis," aniya.

Ang isang paraan ng dialysis ay iyong hemodialysis na ginagawa umano sa ospital.

Gayunman, tiniyak ni Danguilan na ligtas para sa mga pasyente ang magpunta sa NKTI para magpa-dialysis.

Nakahiwalay naman umano ang mga COVID-19 patient sa iba pang pasyente at dadaan din muna sa matinding health check bago makapasok sa hemodialysis unit ng ospital.

Ang mga magpapa-dialysis sa NKTI ay kailangang magsuot ng face mask at face shield habang ang mga doktor at nurse naman sa unit ay naka-mask at gloves, ani Danguilan.

Kung sa bahay naman gagawin ang pagda-dialysis, ipinayo ni Danguilan na magsuot pa rin ng face mask ang mga pasyente kung may ibang kasama.

"If they are alone sa kuwarto nila, puwede naman tanggalin iyong mask. But if they're with other people, it's better na sila ay naka-surgical mask," anang doktora.

Iyong mga kasama naman sa bahay ay pinapayuhan ding magsuot ng face mask kapag kasama ang dialysis patients.

Kung galing sa labas ang mga kasama sa bahay ng dialysis patient, mainam na magpalit muna siya ng damit at maligo bago makisalamuha sa pasyente, sabi ni Danguilan.