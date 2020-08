Pagkawala ng ABS-CBN sa free TV, patuloy na dinaramdan ng ilang Dabawenyo

Ang mag-asawang si Phillip at Irene Gundaya ay kasama sa mga Dabawenyong nagdaramdam sa pagkawala ng ABS-CBN sa free TV. Berchan Louie Angchay, ABS-CBN News



DAVAO CITY - Bilang layout artist, katuwang ng 48-anyos na si Phillip Gundaya ang kaniyang computer lalo ngayong kasagsagan ng modified general community quarantine (MGCQ) sa Davao City.

Pero sa gitna ng stress at pagod sa pagde-design, napapawi ito kapag nakakapanood siya ng palabas sa ABS-CBN. Imbes na gumaan ang loob sa panahon ng quarantine, mas nadagdagan ang pagkalungkot niya mula nang wala na sa ere ang estasyon sa nakalipas na mga buwan.

Kaya sa tulong ng bagong teknolohiya, pinagtulungan niya at ng kaniyang asawa na ikonekta ang computer sa kanilang TV set para mistula pa ring free tv ang feeling kapag sila ay nanonood.

"Through internet, gaya ng iWant, YouTube. Ang walang koneksyon, wala. Minsan naglo-load sa cellphone, minsan pinalalabas sa TV at Facebook . . . sa pangyayari sa COVID, tutukan talaga iyan, madami na ang naapektohan," ani Phillip.

Sa gitna ng pandemic at nararanasang pag-ulan sa nakalipas na mga araw sa lungsod, nakatutok sila sa mga update sa local TV Patrol Southern Mindanao kahit may iba pang channel sa free TV.

"Sobra kaming na-depress, hinahanap namin palabas nila kaso wala na. Siyempre pagpapanood ng news every alas 4 o alas 5 ng hapon nagwo-worry kami hindi na namin alam kung bakit malakas ang hangin ngayon," ani Irene, asawa ni Phillip.

Ang SKY Direct user na si Piolo Andrei Hatton, naninibago pa rin sa panonood ng mga palabas ng network sa social media nang pinatigil din ang operasyon ng naturang platform, na pagmamay-ari ng ABS-CBN.

Kaya ang kadalasang family bonding sa panonood ng mga programa ng Kapamilya network, paisa-isa na lang silang nanonood sa mobile phone.

"Mina-maximize ko na ang pagtingin ng mga shows at news sa social media kasi dito ko na lang mapapanood mga paborito kong palabas, lalo na sa ABS-CBN, lalo na update sa pandemic in our country," ani Hatton.

"Ang challenges lang pag mahina ang internet, hindi ko na ma-update agad kung ano ang nangyari. Pero compared sa TV, mas madali lang at deretso lang shows at news," aniya.

Iilan lamang sila na patuloy na nagdaramdam sa pagkawala ng ABS-CBN sa free TV kahit ilang buwan na ang nagdaan.

Patuloy naman silang naniniwala anila na makakabalik ang network sa himpapawid, lalo na't nakakapagdagdag sa kalungkutan ang pandemiya.

Noong May 5, itinigil ng ABS-CBN ang broadcast nito sa telebisyon at radyo matapos silbihan ng cease-and-desist order ng National Telecommunications Commission kasunod ng pag-expire ng 25-year franchise nito. Napaso ang prangkisa ng kumpanya noong Mayo 4.

Naglabas din ang NTC ng cease-and-desist order para ipatigil ang digital broadcast ng ABS-CBN sa TVplus boxes sa Metro Manila, at ang direct-to-home satellite broadcast ng Sky Cable.