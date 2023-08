Pinay athletes tampok sa United Nations exhibit

GENEVA – Tampok ang galing at tagumpay ng mga kababaihan sa sports sa buong mundo sa isang exhibit sa United Nations Office sa Geneva kamakailan.

Makikita dito ang mga lawaran ng babaeng atleta na gumawa ng kasaysayan at may malaking ambag sa larangan ng sports. Kasama rito ang mga larawan ng Pinoy pride na sina Hidilyn Diaz at Alex Eala.

Pinangunahan ni Minister at Consul General Felipe F. Cariño III ang Permanent Mission ng Pilipinas sa United Nations office sa Geneva sa photo exhibit viewing ng “Not a Woman’s Job?: Breaking Barriers in Sports.” Tampok sa exhibit ang mga larawan ng Pinay athletes na sina Hidilyn Diaz at Alex Eala. Geneva PM

May pamagat na “Not a Woman’s Job?: Breaking Barriers in Sports” ang photo exhibition ng United Nations Office (UNOG) na ginanap sa Palais des Nations.

“The Philippine government will continue to advocate for inclusion and gender equality in sports. Our well-admired athletes such as Ms. Diaz and Ms. Eala have convinced the Philippines and the international community that we must fully support women in sports,” sabi ni Consul General Felipe F. Cariño III.

Ang Pinay champion tennis player na si Alex Eala. Troi Santos

Kasama sa mga dumalo sa exhibit at nagbigay pugay sa mga kababaihan sa sports ang mga diplomat, mga opisyal ng United Nations at International Olympic Committee (IOC), at mga sports enthusiasts.

Ang Pinay Olympic gold medalist weightlifter na si Hidilyn Diaz. Comité International Olympique (CIO)/HUET, John

