Aicelle Santos at Pepe Herrera sa 'Rak of Aegis' ng PETA. Handout

MAYNILA -- Magpapatuloy ang pagpapalabas online sa orihinal na Pinoy musical na "Rak of Aegis."

Nagsimula ang pagpapalabas sa nasabing musikal noong nakaraang linggo at magpapatuloy ito sa Agosto 7 at 8.

Ang "Rak of Aegis" ay isang musikal kung saan itinatampok ang mga awitin ng sikat na bandang Aegis, habang ikinukuwento ang istorya ni Aileen, isang babaeng nangangarap na maging YouTube star.

Kabilang sa cast nito ay sina Pepe Herrera, Aicelle Santos at iba pang respetadong aktor sa teatro. Kabilang din rito si Poppert Bernadas bilang Kenny.

Sa Inside News ng Star Magic nitong Miyerkoles, ibinahagi nina Herrera at Bernadas ang kanilang saloobin sa muling pagbabalik ng sikat na musikal.

"Grabe ang tuwa ko. Kasi alam ko kung gaano kasaya ang show namin. For me, perfect siya sa nangyayari ngayon sa ating mundo. Kasi ano ba naman 'yung makapagbigay kami ng ngiti sa loob ng tatlong oras sa ating mga kababayan. Hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi all over the world na. Kasi mapapanood niyo na siya all over the world," ani Bernadas.

"Alam niyo may pinagdadaanan ang ating bansa and ritgh now buong mundo na talaga. Sabi ko perfect na ipapalabas ang 'Rak of Aegis.' Kasi for me ang takeaway natin dito ay alam mo 'yon very Pinoy na ang dami nating problema sa buhay, problema sa pera, problema sa love life, problema sa community. Pero tayong mga Pinoy nakukuha pa rin nating ngumiti at napagtatagumpayan natin ang lahat 'pag tayo ay nagsama-sama, 'pag tayo ay nagtutulungan. For me makakamit natin ang kaginhawahan. After watching 'Rak of Aegis' 'yon ang takeaway ng audience namin," dagdag ni Bernadas.

Para rin kay Herrera, iba ang saya na muling makabalik ang "Rak of Aegis."

"Of course I was joyful and excited kasi it's about time. Mangilan-ngilan na rin ang musical na ipinalabas nitong pandemic and we are very happy that finally 'Rak of Aegis' is included in that roaster of musicals being shown online during pandemic," ani Herrera na gagampanan ang karakter bilang si Tolits.

Ibinahagi rin ng aktor ang matutunan ng mga manonood sa kanilang proyekto.

"Filipino musicals are wonderful. And at the same time Filipino resiliency. There's so much story to tell pagdating sa mga kuwentong Pinoy. And, there's so much music to share pagdating sa OPM," ani Herrera.



Mabibili ang tiket para sa "Rak of Aegis" sa Ticket2Me.