Namatayan ng anak dahil sa dengue, nananawagan ng tulong

Kahit kasalukuyang nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine ang buong Metro Manila, nasa kalsada si Jeffrey Francisco para mag-ayos ng mga dokumento para makahingi ng tulong sa mga ahensya para makabayad sa ospital at maiburol ang anak na namatay dahil sa dengue.

Nilagnat at nagsuka ang 10 taong gulang na anak ni Jeff na si Jeffrey Anthony, o Tonton, noong Lunes, Hulyo 27. Pagsapit ng Miyerkoles, minabuti ni Jeff at ng asawa na dalhin ang anak sa kanilang barangay health center sa Gulod, Novaliches kung saan napag-alamang dengue ang sakit nito.

“Huwebes ng madaling-araw, sumakit na ang tiyan ng anak ko talaga at hindi na sya matiis,” kuwento ni Jeff, kaya dinala na ng kaniyang asawa si Tonton sa ospital habang naka-duty na security guard si Jeff. Ngunit dahil sa kakulangan sa kagamitan sa ospital na pinagdalhan, kinailangang ilipat si Tonton. Dito pa lalong bumigat ang kalbaryo nina Jeff.

“Hindi kami tinatanggap, pare-pareho po ang sinasabi nila na punung-puno daw po sila dahil sa pandemic nga po na nangyari ngayon,” kuwento ng ama, “wala raw paglalagyan ang anak ko.”

Siyam na ospital ang napuntahan ni Jeff bago sila nakahanap ng tatanggap kay Tonton. Apat na araw mula nang unang maramdam ng sintomas, sa wakas ay na-admit si Tonton, matapos mangutang ni Jeff ng P16,000 na pang-downpayment, at P7,000 para naman sa mandatory swab test.

Pero wala pang isang araw mula nang ma-admit sa ospital, bumigay ang katawan ni Tonton. “Severe dengue” ang naging dahilan ng pagpanaw nya noong Sabado, Agosto 1. “Masyado kasi nabugbog ang katawan nya, may sakit na sya tapos biyahe pa kami ng biyahe, hanap kami ng hanap ng ospital, sa palagay ko kung mas maaga s’ya na-admit maagapan sana yung sakit n’ya. Magagamot sana.”

Pero kahit wala pang 24 oras ang pananatili ng anak nina Jeff sa pribadong ospital, umabot ng mahigit P125,000 ang kailangan nilang bayaran. "Hindi na po namin inisip kung mahal man, kasi buhay na ng anak namin ang pinag-uusapan," sabi niya, habang ipinapakita ang bill na binigay ng ospital kasama ang guarantee letter na mula naman sa DSWD na makakabawas sana sa kanilang utang.

Sapat naman sana ang kinikita ni Jeff bilang security guard sa ABS-CBN Foundation para tustusan ang pang-araw-araw nila ng asawa at ng tatlong anak noon, at nakakapag-ipon pa nga raw sila. Pero dahil sa nangyari kay Tonton, nasaid ang ipon nina Jeff na sana ay para sa pag-aaral ng mga anak, at nabaon na rin sila sa utang.

Dagdag pa sa alalahanin nya ang pangamba ng retrenchment para sa mga empleyado ng ABS-CBN matapos tanggihan ng kongreso ang pag-renew ng franchise nito. “Wala akong idea kung makakasama ako o hindi, sana hindi. ’Yan ang laging laman ng usapan naming mga security guard, kung ano ’yung magiging kinabukasan namin. Hindi namin alam kung hanggang kailan kami tatagal.”

Isang dekada nang security guard si Jeff sa ABS-CBN, at walong taon dito, binabantayan nya ang ABS-CBN Foundation at ang warehouse ng Sagip Kapamilya. “Kuya Frans” o “Kuya Cisco” kung tawagin sya ng mga nagtatrabaho doon. Nang malaman nila ang nangyari sa anak ni Jeff, agad silang nagsagawa ng isang fund raising at nakalikom ng P46,000 para tulungan si Jeff sa utang sa ospital.

“Kung hindi dahil sa kanila siguro hanggang ngayon hilong-hilo pa rin kami kung paano masosolusyonan yung ganito kalaking halaga ng bill namin sa ospital,” sabi ni Jeff, “Damang-dama ko talaga na kapamilya ako ng Foundation sa tulong na ginawa nila sa amin, habambuhay naming tatanawin na utang na loob ito sa kanila.”

Sa kabila ng tulong, malaki pa rin ang natitira sa utang sa ospital, kaya nagbabakasakali pa rin siyang mabigyan ng tulong ng DSWD, PhilHealth, at PCSO.

Dagdag pa sa alalahanin ang burol at pagpapa-cremate. “Kung hindi sana MECQ ngayon, ipapalibing sana namin sya, pero pagpapa-cremate na lang ang mas mabuting gawin. Nasa P20,000 ’yun.”

Hindi ito ang unang beses na namatayan ng anak si Jeff. Noong 2014, pumanaw ang pangalawa nyang anak dahil sa leukemia. Ngayon, muling nanariwa sa kaniya ang sakit at mga sugat na ininda ng isang magulang na nawalan ng anak.

“Halos madurog na ang puso namin. Sa ngayon hindi ko pa maunawaan talaga kung bakit nangyari sa amin ito, talagang napakasakit,” naluluhang kwento ni Jeff. “Ang sabi ko nga, kung pwedeng ako na lang, kayang-kaya ko, di baleng ako na lang ang kunin, kahit ano’ng oras ipagpapalit ko ang buhay ko para lang sa mga anak ko.”

Sa kabila ng malaking kalbaryong pasan, walang magawa si Jeff kundi maging malakas para sa pamilya: “Bilang tatay, nagpapakatatag ako, walang mangyayari kung pati ako panghihinaan ng loob.”

Para sa mga nais tumulong at magpadala ng donasyon kay Jeff at sa kaniyang pamilya, maaaring magpadala sa sumusunod na bank account:

ABS-CBN LINGKOD KAPAMILYA FOUNDATION, INC. - GABAY

Bank name: Banco De Oro

Account number: 563 005 0932

Branch: ABS-CBN Mother Ignacia Abe., QC

Swift Code: BNORPHMM

Telephone number: (02)3415-2272 local 5409