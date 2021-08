Salt Lake sa Abu Dhabi, bagong pasyalan ng mga turista

ABU DHABI - Kilalang tourism magnet ang United Arab Emirates dahil sa mga mega buildings tulad ng pinakamataas na gusali sa mundo, ang Burj Khalifa at ang marangyang Burj Al Arab ng Dubai, isang tanyag na luxury hotel na matatagpuan sa bansa.

Pero bukod sa nagtataasang mga gusali, may bagong tourist attraction ngayon na matatagpuan naman sa Abu Dhabi na siguradong kamamanghaan ng sinumang turista.

Isang oras mula Abu Dhabi makikita ang Al Wathba Long Salt Lake. Kakaibang tanawin ito sa gitna ng disyerto dahil sa kanyang kakaibang salt formations na mistulang snow at kulay emerald na tubig. Kaya naman paboritong pinupuntahan ito ng mga Pilipino kapag day-off nila sa trabaho.

Bagong tourist destination ng mga taga-Abu Dhabi ang Al Wathba Long Salt Lake dahil sa kanyang angking kagandahan

“Madali lang pumunta sa salt lake at mabilis gamit namin yung navigate at GPS. One hour from Abu Dhabi to salt lake.” sabi ni Camia Marie Balangue, OFW mula Abu Dhabi

Preferably ang gagamitin natin sasakyan yung 4-wheel drive . kasi kung malapit na tayo sa area, off road na yung dadaanan natin saka mas safe kung naka 4-wheel tayo”, payo ni Pedro “Jun” Manzano, Engr. mula Abu Dhabi.

Dinadayo ng mga Pilipino at ibang lahi ang Salt Lake ng Abu Dhabi dahil sa kanyang salt formations at kulay emerald na tubig. PHOTO: Jun Manzano

Hindi masakit sa paa ang matigas na salt formation, puwedeng tumapak at tumayo habang nagpapalitrato. Palaisipan pa rin kung bakit nag-iiba ang kulay ng lawa at bakit may mga namumuong salt formation.

“Nakaka-amaze to see the lake in the middle of the desert, people think na kapag sinabing Middle-East talagang disyerto lang siya at puro lang sand talaga”, dagdag ni Meneses.

Sakop ng Abu Dhabi coastal sabkha o “flat salt-encrusted desert” ang Al Wathba Long Salt Lake na naisama sa tentative list ng World Heritage sites ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) noong 2018.

Palaisipan pa rin kung bakit nag-iiba ang kulay ng tubig at bakit may namumuong salt formation sa lawa. PHOTO: Camia Marie Balangue

May 16-kilometrong inlets, island at shoals ang coastal sabkha ng Abu Dhabi. Sumikat ang tourist destination na ito kamakailan dahil sa social media at photo sharing apps tulad ng Facebook at Instagram.

