TINGNAN: Food art gamit ang ketchup gawa ng 17-anyos mula Nueva Ecija

MAYNILA - Isang 17-anyos na binata mula Nueva Ecija ang nagpamalas ng kaniyang talento sa food art gamit ang ketchup.

“Kasi po lockdown gusto ko pong mag-try ng iba’t ibang medium. Alam n'yo naman pong kulang sa art materials so naghanap po ako sa bahay ng mga readily available na materials. Nakita ko 'yung ketchup at toothpick. Ginamit ko po siya para ma-spread siya sa plato,” ayon kay Vincent Dwight Paulo.

Lumikha si Paulo ng iba’t ibang imahe ng kaniyang paboritong artista sa plato gamit ang ketchup.

“Noong elementary po hilig ko na po ang mag-painting. Nung pumasok po ako ng high school sa Sto. Domingo National Trade School mas na mould po 'yung skills ko doon kasi may technical vocational course sila na drafting,” sabi niya.

Kabilang sa kaniyang nagawan ng food art ay sina Taylor Swift, One Direction, Kathryn Bernardo, Black Pink, at maging ang mag-tandem sa Lingkod Kapamilya program na sina Bernadette Sembrano at Julius Babao.

Kuwento ni Paulo, isa sa mga nauna niyang obra ay ang imahe ni Liza Soberano pero hindi umano ito ganun kapulido.

“Ngayon 2020, si Daniel Padilla po nung birthday niya, fan art,” sabi ni Paulo.

Tumatagal ng 3 hanggang 4 na oras ang paggawa sa isang imahe, ayon kay Paulo.

Kinukunan niya ng litrato ang bawat obra dahil hindi umano nagtatagal ang mga ito lalo pa’t gawa sa ketchup.

“Hindi po talaga siya mape-preserve. Matutuyo po siya at lalanggamin kahit ilagay sa ref,” sabi niya.

Bukod sa ketchup, nasubukan na rin niya ang food art gamit naman ay peanut butter at maging coffee art.