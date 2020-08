Planado sa loob ng 12 oras: College sweethearts napaaga ang kasal dahil sa anunsyo ng MECQ

Sa simbahan din ang tuloy ng pagpaplano nina Shane at Mikko Pasco bago muling isailalim sa MECQ ang Metro Manila at kalapit-probinsya. Photo by Collective Memory



MANILA -- Taong 2018 pa nang simulang pagplanuhan nina Shane at Mikko Pasco, parehong 27, ang kasal na gaganapin sana sa ika-9 anibersaryo nila sa Huwebes, Agosto 6, 2020.

Nakatakda itong ganapin sa Caleruega church sa Nasugbu, Batangas na maaga nilang pina-reserve dahil sa dami ng nakapila para ikasal doon.

Pero dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Taal na sinundan ng COVID-19 pandemic, kailangang ilipat ang dream wedding nila at nagplanong ituloy ang kasal ngayong taon, pero intimate wedding na lang dahil sa mahigpit na quarantine protocols para sa mass gathering.

Tuloy na sana sa Huwebes ang kanilang church wedding sa Muntinlupa, kung saan makakadalo ang ilang miyembro ng pamilya at kaibigan nang mabalitaang nakikiusap ang frontliners na isailalim muli sa enhanced community quarantine (ECQ) ang Mega Manila dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19.

Kabilang sina Shane at Mikko sa nag-abang sa anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Linggo ng gabi na ipapatupad ang modified enhanced community quarantine (MECQ) sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite nang 2 linggo, mula Agosto 4-18.

"Nakita ko na August 4 pa start [ng MECQ]. So may one day pa for GCQ. Ako nag-suggest for us to try pushing it on August 3 instead," kuwento ni Shane sa panayam ng ABS-CBN News.

Sa loob ng kalahating araw, napakiusapan at pumayag ang pastor na ikasal sila sa Lunes para sa kanilang Christian wedding. Napakiusapan din nila ang ilang suppliers, maging ang hair and makeup artist at photographer, para dito.

"Nakaka-stress siya nung simula. Kasi hindi mo alam if kaya n'yong i-pull off o hindi. Pero nung unti-unti nang nabubuo, 'yung mga kulang nakukumpleto bigla, parang nangibabaw na 'yung excitement."

Anila, pinili na nilang ituloy ito bago pa ipatupad ang MECQ dahil hindi nila tiyak kung hanggang kailan sila magpapaliban ng kanilang kasal.

"Para sa akin, we’ve been engaged for almost 2 years. Ang tagal namin inantay 'yung kasal. And we’ve been a couple for 9 years. Parang ang tagal-tagal namin ni-look forward ng event na 'to. Ang daming emotional investment. Una, akala namin hindi matutuloy dahil sa Taal kasi originally Tagaytay wedding kami 'di ba. Then COVID, so we opted to make it intimate basta nand'yan family and close friends. Thankful kami nung mag-GCQ na kasi allowed na 10 people," dagdag pa ni Shane.

Biglaan man, natuloy naman ang kasal kung saan dumalo ang mga magulang at mga witness sa kasal. Photo by Collective Memory

Mahigpit naman ang pagpapatupad ng quarantine protocol sa kanilang church wedding at reception, kung saan nakasuot ng face masks at face shields ang mga dumalo. Tumalima rin sila sa physical distancing.

Sakaling maging ligtas na sa COVID-19, plano ituloy ng bagong mag-asawa ang kasal kasama na ang mga kapamilya at kaibigan sa susunod na taon.