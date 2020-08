Daan-daang ligtas bags hatid sa mga residente sa Albay, Sorsogon

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Naghahanda nang mabuti ang mga taga-Barangay San Roque sa Bulusan, Sorsogon dahil sa banta ng Bulkang Bulusan na ayon sa Phivolcs ay nasa Alert Level 1.

"Sa una pa lang nagkaroon na kami ng assessment, within the 4-kilometer permanent danger zone... pinatawag namin 'yong lahat ng residente, family heads, binigyan namin ng mga babala kung paano gagawin sa oras ng biglaang pagputok," ani Joel Fulleros, kapitan ng barangay.

Kinatatakutan din ng mga taga-Barangay Tandarora sa Guinobatan, Albay na nasa paanan ng bulkang Mayon ang pagsabog ng Bulkang Mayon.

Sanay na si Teresita Garcia, residente ng barangay sa pagputok ng bulkang Mayon. Pero hindi pa rin maalis sa kaniya ang kaba sa tuwing may banta ng pag-aalboroto.

“Noong 1968, akala ko mamatay na kami dahil ang lumalabas sa bulkan ay mainit.... Dumilim at hindi na kita ang daanan," pagbabalik-tanaw ni Garcia.

Upang makiisa sa kanilang paghahanda nagdala ang ABS-CBN ng 400 ligtas bags sa Barangay Tandarora sa Guinobatan, Albay, at 500 relief packs at ligtas bags sa Irosin at Bulusan, Sorsogon.

“Itong binigay niyo, napaka useful talaga. Thank you Very much po, sa inyong binigay niyo na tulong sa'min," ani Maritas Alcala, kapitan ng Barangay Tandarora.

Naghatid din ang ABS-CBN ng 500 ligtas bags at 490 relief packs sa mga naka-lockdown sa Barangay Victory Village North sa Legazpi Albay sa dumaraming kaso ng COVID-19. -- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News