'Blind balladeer' ng Bacolod, wagi sa WCOPA Virtual 2020

Ang tinaguriang "blind balladeer" ng Bacolod na si Carlo Malone Montecido ay nagwagi ng silver medal sa World Championship of Performing Arts Virtual 2020 sa vocal variety. Kuha ni Carlo Malone Montecido

Hindi na bago para sa "Bacolod blind balladeer" na si Carl Malone Montecido ang makipagsabayan sa hamon ng buhay.

Kaya sa kanyang pagsabak sa World Championship of Performing Arts Virtual 2020 ay masayang nakamit niya ang silver medal 18-24 senior vocal variety category.

Semifinalist din si Montecido sa senior vocal category para sa WCOPA 2020 kung saan nakipagtagisan ang mga kalahok mula sa 70 bansa.

Ayon kay Montecido, hindi naging madali ang pinangarap niyang tagumpay sa international competition dahil na rin sa mga iniindang problema sa buhay.

Pero dahil na rin daw sa kanyang competitive spirit at tiwala sa Diyos ay nakamit niya ang tagumpay at nalalampasan ang hinaharap na pagsubok.

Marami sa kanyang mga tagahanga, mga local officials at kaibigan ang nagpaabot ng pagbati, kaya labis din ang kanyang pasasalamat sa natatanggap na suporta mula sa mga guro, sponsors at pamilya lalo na sa kanyang asawa at anak na naging inspirasyon niya sa buhay.

Ang WCOPA ay isang global event para sa mga aspiring performers and entertainers na karaniwang ginaganap sa Los Angeles, California.

Pero dahil sa coronavirus pandemic, hindi na bumiyahe pa ang mga participants dahil sa pandemic kaya idinaan na lamang sa virtual performances ang kompetisyon.