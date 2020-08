ALAMIN: Ilang karaniwang sanhi ng allergic rhinitis

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Sa panahon ngayon, marami ang umiiwas sa mga taong bumabahing dahil sa pangamba na makakuha ng virus, partikular ang bagong coronavirus.

Maaaring isa sa mga sanhi ng pagbahing ng isang tao ay dahil sa allergic rhinitis, na nararanasan ng 2 sa bawat 10 Pilipino.

Ang allergic rhinitis ay ang pamamaga ng ilong dahil sa pagkalantad sa mga allergen o iyong mga bagay na maaaring magdulot ng allergic reaction, sabi ng pulmonologist na si Marvin Hilaro.

Ilan sa mga karaniwang sintomas ng allergic rhinitis ay ang madalas na pagbahing at pagsinghot, at pagkati ng ilong, ani Hilario.

Isa sa mga karaniwang allergen sa labas ng bahay ay ang pollen na nakukuha sa mga halaman, sabi ng doktor.

Kabilang naman umano sa mga allergen sa loob ng bahay ay dust mites na nakukuha sa alikabok at mga insekto.

Maaari rin umanong magdulot ng allergic rhinitis ang molds o amag na nasa bahay.

PAGKAKAIBA SA COVID-19

Ipinaliwanag din ng doktor ang pagkakaiba ng allergic rhinitis sa kinatatakutang COVID-19.

Ayon kay Hilario, isa sa pagkakaiba ay ang allergic rhinitis ay dulot nga ng pagkalantad sa allergen.

"Kunyari kapag pumapasok ka sa bahay na 'to o sa opisina na 'to, parati ka nagkakaroon ng sipon, most likely na allergies po iyan," aniya.

Iba ito sa COVID-19 na ang karaniwang sintomas ay lagnat, ubo, at iba pang mga flu-like sintomas, ani Hilario.

Para malaman kung saan allergic ang isang tao, puwede umano siyang kumonsulta sa isang allergologist.

Maaaring sumailalim ang isang tao sa skin test, kung saan tinitingnan kung may reaksiyon ang balat niya sa mga allergen na ilalagay sa braso niya.

"Kumukuha sila ng maliliit na concentration ng allergen, tina-try ito ilagay sa braso tapos tinitingnan later on kung nagkakaroon ng reaksiyon," ani Hilario.

"For example, nilagay sa dust mites, nagkaroon ng reaksiyon sa balat niyo, maaaring sabihin na allergic kayo sa dust mites," dagdag niya.

Kung ayaw naman magpa-skin test, puwede ring matukoy ang allergen sa pamamagitan ng blood test.

Ayon kay Hilario, may gamot naman sa allergic rhinitis tulad ng mga antihistamine.