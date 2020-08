12 anyos leukemia patient sa Capiz nagpipinta para may pang-chemo

Watch more in iWant or TFC.tv

Dalawang taon na ang nakaraan nang ma-diagnose ng acute leukemia si Quil Jade “Chin-Chin” armas mula sa Roxas City sa Capiz.

Ayon sa ina ni Chin-Chin na si Quila Oro, napansin niyang pumayat at pumutla ang anak. Wala rin aniya itong ganang kumain at pumapayat na ito at nakakaranas ng sakit sa ulo.

Nang madiskubre ang kaniyang sakit, agad siyang sumailalim sa chemotherapy. Pero problema para sa ina niyang kay Quila ang gastos sa bawat chemotherapy session.

Tanging kabuhayan lang ni Quila ang pagiging manikurista at pagbebenta ng halaman gamit ang succulents.

Pero dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic ay limitado lang ang kaniyang paglabas at kinikita.

Isang artist sa Capiz ang nakakita sa potensiyal ni Chin-Chin sa pagpinta at ngayon, ito na ang kaniyang paraan para makatulong sa paggastos sa kaniyang chemotherapy.

Sa kabila ng kondisyon, nakita ni Quila ang tapang at tibay ng loob ng anak kaya labis ang pasasalamat ng mag-ina sa mga tumutulong sa kanila.

Sa mga gustong tumulong, maaaring makipag-ugnayan sa Facebook account at numero ni Quila (0930-6511-429)

— Ulat ni Joyce Clavecillas, ABS-CBN News