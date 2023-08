Watch more News on iWantTFC

Hindi nagpahuli ang ilang Filipino-American at Pinoy creators sa pinakamalaking selebrasyon ng comics at pop culture sa mundo -- ang San Diego Comic-Con (SDCC) sa California noong Hulyo.

Pinangunahan ng comic book artists gaya nina Whilce Portacio at Anthony Francisco ang kani-kanilang panels gaya ng "Halo-Halo: A Scoop of Filipino-American Voices in Comics."

Ipinagmalaki nila ang pagtampok ng impluwensyang Pinoy sa mga likha nila gaya ng Marvel Cinematic Universe at pelikulang "Lumpia with a Vengeance."

Hindi naramdaman ang presensya ng Hollywood sa SDCC dahil sa patuloy pa ring actors and writers’ strike, pero sabi naman ng ilang dumalo mas nabigyan nito ng pagkakataong mapansin pa ang comic book artists na sentro ng convention.



— Ulat ni Steve Angeles, Patrol ng Pilipino