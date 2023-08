Mga Pinoy sa Riyadh nagsagawa ng Bayanihan clean-up drive

RIYADH - Alas-singko pa lang ng umaga, nagtipon-tipon na ang mga miyembro ng Fraternal Order of Eagles Riyadh para sa isang clean-up drive na isinagawa sa As Sulimaniyah area kung saan maraming Pinoy ang naninirahan.

“Ang isa sa mga layunin ng Eagles ay community service, brotherhood at unity. Ang kasalukuyang nagaganap ay isang requirement para maging isang ganap na “Kuya”. Ang ginagawa nila ay community service, tulad ng paglinis sa publiko,” sabi ni Socri Macabantog, president, Eagles-Riyadh.

“Dito po sa Sulimaniyah, nandito po halos yung Filipino community. So marami po ritong kalat kaya naisipan po naming mag-conduct ng clean-up drive,” sabi ni Jose Celos, member, board of directors, Eagles Club.

Hinikayat din nila ang ibang mga kababayan na sumali at makiisa sa kanilang adhikain.

“Sa ating mga kababayan, kung gusto niyo pong sumali sa amin bukas po ang Riyadh Central Region lalo na yung club namin na Riyadh Elite Club para makatulong tayo sa ating mga kababayan,” sabi ni Macabantog.

Hindi nagdalawang isip na sumali sa grupong ito si Jhaps Manahan. Natutuwa siya na nakasama siya sa makabuluhang event na ito.

“Sobrang proud kasi may ginagawa kaming something positive sa community. Nakakapagbigay din tayo ng magandang example sa ating mga kababayan,” sabi ni Manahan.

Dagdag ni Manahan, ang clean-up drive ay bilang pasasalamat sa Saudi Arabia na nagsisilbing pangalawang tahanan sa higit pitong daang libong Pinoy.

“Mahalin natin kung saan nanggagaling yung ating kabuhayan, kaya irespeto natin yung kultura, irespeto natin yung paligid,” diin ni Manahan.

Tatak Pinoy na nga ang Bayanihan na muling naipamalas ng mga Pilipino sa Riyadh sa naganap na clean-up drive.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: