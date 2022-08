Bumida sa social media at nagsilbing inspirasyon sa netizens ang budget-friendly pero espesyal na kasal nila Xiong at Geejin Macabuhay ng Antipolo City.

Nag-viral ang mga larawan ng kanilang civil wedding na anila'y ginastusan nila ng P5,000.

Ayon sa bagong kasal, hindi nila inasahang mapapansin at kagigiliwan ng mga netizen ang kanilang wedding photos na may 22,000 likes at hearts at mahigit 46,000 shares na ngayon.

Oktubre pa nagpakasal ang dalawa sa Mayor's Office ng Antipolo, pero nito lang nila pinost ang mga larawan sa kanilang social media accounts.

"Pag public, 'yun na, nag-congrats ang friends at mga kakilala. Then hapon ng Monday, may 10 shares... Tapos padagdag pa nang padagdag. Nakakatuwa na naa-appreciate po ng tao," sabi ni Xiong.

Iba't iba ang naging reaksyon ng netizens, at masaya si Geejin na nagpasaya ito sa marami.

"Sa simpleng post na ganun, may mga na-inspire na tao. At the same time, may iba ibang opinyon, and we respect that," aniya.

Ibinahagi ng mag-asawa ang naging proseso ng kasal na kanilang pinagplanuhan nang dalawang buwan.

"First step is pumunta kami sa Civil Registry Office ng local government. They have the requirements, nakalista naman po iyon. 'Yung requirements namin, comply ka lang. Then marriage license fee is P390," ani Xiong.

Dagdag pa ni Geejin, bukod sa marriage license fee, P2,500 ang kanilang ginastos sa reception sa restaurant na pag-aari ng mister.

Ukay o second-hand lang din ang ginamit niyang damit na binili online.

DIY ang kaniyang make up at libre ang photography shoot mula sa lokal na pamahalaan.

P999 lang ang kanilang gintong wedding ring.

"Nagse-search din kami. Sabi ko, ang mahal pala ng singsing, hindi pala biro! Kaya naghanap kami sa Facebook. May nakita kami na P999 lang siya," kuwento ni Xiong.

"Ang maganda dito sa P999, may engagement ring, tatlo na po siya," sabi pa Geejin.

Paliwanag ng mag-asawa, pinili nilang gawing simple at abot-kaya ang kasal dahil may pinaglalaanan din silang iba pa sa kanilang buhay mag-asawa.

"Imbis na ibuhos natin sa engrandeng kasal, ipunin na lang po natin yung pera. Puwede naman tayo dito, okay naman," ayon sa dalawa.

"Ang mahalaga lang po ay yung mismong day naman eh. Nag-enjoy kayo, saka maging memorable. Nag-focus lang po siguro kami sa magiging life namin after the wedding. Kumbaga, sa marriage na po. Siguro po, sa future kids po, kasi alam niyo naman po ang life ngayon. Kaya nag-focus na lang po kami sa mga plano po na puwede naming gawin in the future," sabi ni Geejin.

Pero paano nga pala nagkakilala ang dalawa?

"Mahilig po kasi kaming mag-share ng mga memes, nakakatawang memes po. And then, may common friend po kami, napansin niya na parang, 'Similar sila, parehas na nakakatawa yung mga sine-share'. Pinakilala kami sa isa't isa. Tapos, ayun po, nagkita kami," kuwento ni Geejin.

Naging magkasintahan sila ng isang taon, bago nagpasya si Xiong na mag-propose na idinaan sa isang kakaibang gimik sa tulong ng isang kaibigan.

"Kunwari, nagkainitan kami sa kalsada. Tapos, naka-motor siya. Pagdating ko sa may (convenience store), 'Harangan mo 'yung sasakyan, away tayo.' Gumawa kami ng eksena sa kalsada. Nagduduruan kami. Siya (Geejin), natatakot na siya. Once na nagkainitan na, magkakabanggaan na po, bigla akong lumuhod," kuwento ni Xiong.

"Mixed emotion po, na parang, once na nag-Yes na ako, iba na; new chapter na yung haharapin ko. Hindi lang ako lang mag-isa, (may) partner na. Actually po, 1 year pa lang po talaga, tapos 'di na namin pinatagal. Na-feel naman po namin na sure na. Once na na-feel na ito na, bakit mo pa patatagalin?" dagdag naman Geejin.

Nagpasalamat ang dalawa sa mga netizen na naka-appreciate sa kanilang simpleng kasal.

"Gusto ko po mag-thank you kasi parang 'di rin namin ine-expect na marami po palang naka-appreciate dun sa aming wedding, kahit simple lang and intimate," sabi ni Geejin.

Mensahe ng mag-asawa sa mga nagbabalak magpakasal: simple o engrande man ang dream wedding, sundin pa rin ang nilalaman ng puso.

"Para sa akin naman po, depende naman po talaga eh, depende sa perspective ng tao. Marami naman po rin na couple na kasama din sa dream yung magkaroon ng extravagant o parang engrandeng kasal. At meron rin naman pong mga tao na tulad namin, ang dream namin makasal lang po talaga at makasama yung partner namin," ani Geejin.

Pangako ng mag-asawa sa isa't isa ang patuloy na magmamahalan gaano man kasimple o engrande ang kanilang pagsasamahan.

"Thankful ako na ikaw yung naging husband ko. Parang parehas tayo ng mga goals in life, ng love sa family. And siyempre, nakita ko yung future ko na I thought kaya ko mag-isa. Pero nung na-meet kita, parang I felt stronger kasi nakasama na kita ngayon. And excited ako na harapin yung future together," mensahe ni Geejin sa asawa.

"Hindi kita pababayaan kahit ano mangyari, kahit anong challenges. Kayang kaya natin from day 1. Masasabi mo pala na kapag dumating na yung tamang tao, yun na pala talaga yun. I love you so much," sagot naman ni Xiong.

