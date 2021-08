Mga namili ng 'Miraculous Medal' na isinuot ni Hidilyn sa Olympics dumami

Suot-suot ni Hidilyn Diaz ang "Our Lady of the Miraculous" medal sa kaniyang historic Olympic gold medal match. Ayon sa isang malaking pamilihan ng Catholic books, dumami ang mga namili at naghahanap ng medalyon na ginamit ni Diaz. Reuters

MAYNILA - Nagsilbing inspirasyon para sa marami ang pananampalataya ni Olympic gold medalist Hidilyn Diaz sa Birheng Maria.

Sa katunayan, sa kaniyang pagkapanalo sa weightlifting ay una niyang itinaas niya ang kaniyang "Our Lady of the Miraculous Medal" na lagi niyang suot.

Dahil dito, ayon sa St. Paul, isang malaking pamilihan ng mga Catholic book, rosaryo at religious statues, mas naging mabili ang mga imahe, kuwintas, pulseras, at maging ang mga Novena booklet ng Our Lady of the Miraculous Medal.

"Dumami 'yung mga naghahanap sa mga medalyon na ito. She’s not only a world champion, she’s a champion of faith, of determination, ang kanyang pagmamahal sa Diyos at pananampalataya sa mahal na Ina," ani Fr. Angelo Paolo Asprer, SSP, ng St. Paul.

Nabanggit ni Diaz na malaking bahagi ng kaniyang pag-eensayo ang debosyon sa Birheng marias.

"This was given to me by my friend. They prayed the novena for 9 days before my competition. It is a sign of their faith and my faith to Mama Mary and Jesus Christ," ani Diaz sa isang press conference.

Itinuturing na inspirasyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang tapang at malalim na pananampalataya ni Hidilyn.

"Noong nakita nila ang pagkapanalo ni Hidilyn at nakita rin nila na suot-suot ang Miraculous Medal, lalo nitong na-reinforce 'yung ganoong panananaw at paniniwala," ani CBCP spokesperson Jerome Secillano.

Ibinida rin ng psychologist ni Diaz na si Dr. Karen Trinidad ang pinagdaanan nitong mental training para makamit ang gintong medalya.

Ipinaalala niya rin sa atleta ang kahalagahan ng pagiging positibo sa laban.

"I always ask her 'yung why. What is the reason why you are doing this? Is it... Ano 'yung pinaka-reason mo? So pinagawan ko siya ng parang flag. 'Yung flag na ‘yun, na'ndoon ‘yung mga items na very important sa kanya," ani Trinidad.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News