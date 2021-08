Daniel Padilla, isa na ring 'plantito'

MAYNILA -- Inamin ni Daniel Padilla na mahilig din siya sa mga halaman, tulad ng nobyang si Kathryn Bernardo.

Sa naging panayam sa kanya ng television host na si Boy Abunda para sa vlog nito, natanong siya kung ano ang paborito niyang lugar sa kanyang bahay.

“Ganito rin ako Tito Boy. Gusto ko malapit ako sa mga halaman," ani Padilla na dumayo sa bahay ni Abunda para sa nasabing panayam.



Ayon sa aktor, mahilig na siya sa halaman bago pa tumama ang pandemya.

“Therapy sa akin ‘yan kapag may nakikita ako na may buhay. At saka ang sarap tumingin kapag ganito ang puwesto mo," aniya.

Nang matanong kung kilala at alam niya ang pangalan ng mga halaman, sagot nito: "Hindi ko memorize ‘yong mga pangalan nila pero si Kathryn, memorize niya. ‘Yon ang naging plantita eventually noong pandemic," ani Padilla.

Pag-amin ng aktor, bumibili siya ng mga halaman tulad na lamang ng monstera.

“‘Yan, ‘yong malalaki, usong-uso 'yang monstera. Binibili ko sila kasi I have a friend, my best friend din, nagbenta siya. Talagang may green thumb siya, Tito Boy. Mga pinapatubo niya mga carnivorous plants. Ganoon. So sabi ko, 'Paano niya ginagawa ‘yon?’ Sabi niya, ‘Eto, bro, simulan mo baby monstera.’ And now kapag nakikita mong lumalaki, ang galing. Siyempre, kasi hindi lahat nang nagpapatubo nabubuhay," ani Padilla.

“Ako, I talk to them. I do. Kinakapa ko sila, kinakamusta ko sila. Kasi ano ‘yan nature is God for me. ‘Yan ang belief ko e," ani Padilla.

“Para ko silang kaibigan. Kinakamusta ko lang kasi they react to you. At saka hello. Mas matagal na ‘yan (kaysa) sa atin dito sa mundong ito. Ganoon lang, para ko silang mga kaibigan. At nakikita mo rin, kapag careful ka sa kanila, para silang hayop eh. It’s the same thing,” dagdag ni Daniel.

