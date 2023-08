Dating kasambahay, may sariling restaurant na sa Paris

PARIS - Dumating si Myla Gatdula sa France noong 2002 nang penitisyon siya ng kanyang ina na noo’y nagtatrabaho na sa Paris.

Naging kasambahay sa mahigit dalawang dekada si Gatdula. Ngayon wala raw siyang pagsisi sa kanyang desisyong ibuhos sa trabaho sa France ang kanyang sipag at tiyaga.

“Tapos hanggang ngayon naglilinis pa rin ako, kaya lang nagkaroon ako ng pagkakataon na mai-develop ko yung pagluluto,” sabi ni Myla Gatdula, may-ari ng Lala’s Kitchen restaurant.

Lingid sa kanya, may angking talento pala siya sa pagluluto ng mga pagkaing Pinoy. Kaya gamit ang kanyang naipon sa pagtatrabaho sa Paris, lakas loob siyang nagtayo ng sariling restaurant sa tulong ng kanyang business partner.

“So nag desisyon ako na mag-open ng ganito (restaurant) para sa ating mga kapwa Pilipino na gustong makakain ng Filipino foods,” dagdag ni Gatdula.

Aminado si Gatdula na hindi madali ang magsimula ng isang negosyo sa abroad, lalo na kung food business at restaurant pa ito.

Kailangan todo tutok daw sa menu at customer service para tumagal at lumaki ang kita. Sa tagal na raw niya sa Paris, nakita niya ang malaking potensyal ng Filipino food sa France dahil maraming Pilipino na ang naninirahan doon.

Sa kanyang restaurant na tinawag niyang Lala’s Kitchen, tila nasa Pilipinas ka lang. Sa labas maamoy ang katakam-takam na mga pagkaing Pilipino tulad ng kare-kare, sinigang, pinakbet at laing.

Dinarayo pa raw ang kanilang lumpia, itlog na pula at ang bestseller nila ngayon dahil sa mainit na panahon ang - halo-halo!

Ang Lala’s Kitchen na pagmamay-ari ni Gatdula ay isang registered Pinoy dine-in restaurant. Ang siste kasi, marami nang Filipino stores kung saan kumakain na rin ang mga kababayan natin pero rehistrado raw sila bilang tindahan at hindi restaurant.

Nitong July 22, nag-soft opening sina Gatdula. Pinapaganda pa raw nila ang loob ng restaurant kaya tuwing weekends lang daw muna sila nagbubukas.

Sa Setyembre, nakatakda silang mag-grand opening at bukas sila mula Martes hanggang Linggo mula 8:30 ng umaga hanggang 8:30 ng gabi.

Kapag tinatanong kung anong meron sila kaya dinarayo?

Paliwanag ni Gatdula, abot kaya raw at Pinoy friendly ang presyo, kaya pwedeng araw-arawin ang dine-in.

“Sa mga kababayan natin sa Paris dun po sa mga nami-miss ang Filipino food. Dito po kayo sa Lala’s Kitchen kumain, napakasarap ng kanilang lechon, halo-halo at marami pang iba,”sabi ng Jaycee, Pinoy sa Paris.

Payo ni Gatdula, kung gustong pasukin ang pagnenegosyo, planuhing mabuti at huwag agad susuko kahit may mga hamon. Tulad niya, sulit daw ang dalawang dekadang pagtitiyaga at paghihintay niya.

