Sinabi ni Gia Santos Evangelista, na nagtapos ngayong taon bilang Summa Cum Laude sa UP Diliman sa kursong Bachelor of Science in Social Work, na hindi niya naipasa ang admission exam sa pamantasan, kaya sa ibang paran siya nakapasok. Larawan mula sa UP Diliman Facebook page.

MANILA — Hindi man nakapasa sa admission exam ng University of the Philippines o UPCAT, nagtapos naman ngayong taon bilang summa cum laude ang social work student na si Gia Evangelista sa naturang pamantasan.

Kwento ni Evangelista sa ABS-CBN TeleRadyo ngayong Martes, kinabahan siya noong panahon ng kaniyang UPCAT at nabigatan sa kaniyang mga requirements noong estudyante pa siya ng Pamantasang Lungsod ng Maynila, kaya hindi siya nakapasa.

"Hindi nakapag-prepare nang husto," pagbabalik-tanaw niya.

Pero hindi ito naging hadlang para makapasok siya sa kaniyang dream university.

Sa ilalim ng Iskolar ng Bayan Act, maaaring makapasok ang mga estudyante sa mga pampublikong paaralan kung sila ay bahagi ng top 10 ng buong batch at mataas ang kanilang marka.

"'Yung parang pagsisisi ko nung time na ‘yun, pero nagpursigi pa rin po ako na makapasok sa dream school ko. Nag-research po ako and doon ko po nalaman ‘yung tungkol sa Iskolar ng Bayan Act," kuwento ni Evangelista.

Sa Facebook post ng UP Diliman hinggil sa mga Summa Cum Laude graduates ng paaralan sa taong ito, may pahayag doon si Evangelista: “I did not pass UPCAT, and it has been my greatest insecurity as a UP student. But being here today, not as an SCL but simply as a graduating student, means that if there's one thing that UPCAT has failed to measure, it's my grit.”

Paliwanag niya sa panayam sa kaniya sa TeleRadyo, pangarap niya talagang makapagtapos sa UP dahil bukod sa academic excellence ng mga estudyante, "kitang kita rin 'yung laki ng puso nito sa pagsisilbi sa bayan."

At napatunayan niya ito habang tinatapos niya ang kursong social work sa pamantasan.

Para kay Evangelista, wala namang sikreto para makapagtapos with flying colors.

"Mahalaga lang po siguro, magpakatotoo po tayo sa ating sarili, sa ating mga pangarap. ‘Yun ‘yung mahirap na part eh. Ano ba talaga ‘yung gusto ko, sino ba talaga ako? At mula po roon, magpakatotoo po tayo at magkaroon ng tapang para i-pursue ‘yung gusto nating maging," sabi niya.

Idinaos ang graduation ceremony sa buong UP Diliman nitong Linggo.

Sa ngayon, nagtatrabaho na si Evangelista sa volunteer service program ng UP, ang Ugnayan ng Pahinungod.

—Teleradyo, 2 Agosto 2022

