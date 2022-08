Tips para maiwasan ang malas ngayong 'ghost month'

MAYNILA - Nagbigay ng payo ang feng shui expert na si Jean Yu-Chua sa publiko na paghandaan ang Ghost Month para makaiwas sa panganib at kamalasan.

Ayon kay Chua, ang ghost month ay isang matandang paniniwala ng mga Chinese.

"It falls on the 7th lunar year, 7th lunar month, mostly sa western calendar natin is August. Kaya nag start July 29 this year hanggang August 26," aniya.

"Almost itong tradition natin is passed down through many years na kaya ginagawa talaga ng mga Chinese people, or not only Chinese, mga Asian countries also," paliwanag ni Chua.

Sa paniniwala ng mga Chinese, ito ang panahon na nagbubukas ang "gates of hell" at malayang nakagagala kasama ng mga tao ang masasamang espiritu.

Bumabalik din umano sa piling ng kanilang mga pamilya ang mga namayapa na, "One month sila na nandito sa mundo natin, so free sila to roam aroung and free sila to visit ang living families nila," ani Chua.

Pero hindi umano ito dapat katakutan dahil maaari namang maiwasan ang kamalasan. Una na rito ang pagsasantabi muna ng pagbubukas ng bagong negosyo, pagpapagawa ng bahay, at paggawa ng mga aktibidad sa gabi.

"Mas maigi na huwag tayo masyado maging sobrang busy sa mga business investment o kaya sa construction, renovation kasi sasabihin ng mga ghost or spirit na you don't remember us. Iniiwasan lang natin to execute or start but if your project or your renovation is ongoing tapos na pass through lang tong ghost month, it's okay to continue, ang iniiwasan lang natin is to start," paglilinaw ni Chua.

Makatutulong din umano sa pag-iwas sa dalang kamalasan at panganib ng ghost month ang pag-aalay ng dasal sa mga namayapa, pag-aalay ng insenso, pagsusunog ng paper money, at pagsusuot o paglalagay ng protection charm sa mga bahay at opisina.

"As long as we respect them, we give offerings and offer prayers to appease their soul para at least they can go back after the 1 month period," payo ni Chua.

Paalala ni Chua sa lahat ngayong ghost month, manatiling positibo sa pananaw sa buhay para umayon sa kagustuhan ang mga nangyayari sa paligid.

"Pray and more take care of yourself and avoid going out at night, these are all a practice, you just need to think positive. If you respect everyone, the ghost will also respect you," aniya.



