Sabay na ikinasal sa Cebu City ang magkakapatid na RJ, James Anthony, at Princess sa kani-kanilang mga kabiyak nitong Hulyo 26, 2022. Courtesy: Jon Dave Lepatan, Click and Smile Cebu

CEBU — Triple ang naging selebrasyon ng 3 magkakapatid na Go sa Cebu City matapos silang sabay na ikasal kamakailan.

Ikinasal nitong Hulyo 26 ang magkakapatid na sina RJ, James Anthony, at Princess sa kani-kanilang mga kabiyak na sina Jenny, Faye Dominique, at Ken Omoso sa St. Joseph the Patriarch Parish sa Mabolo, Cebu City.

Sa isang panayam sa ABS-CBN News, ibinahagi ng magkapatid na sabay silang kinasal alinsunod sa hiling ng ina nilang si Marilyn.

Una nang ikinasal sa pamamagitan ng civil wedding sina RJ at James Anthony, ngunit gusto pa rin nilang ikasal sa simbahan kaya isinabay nila ito sa kasal ng kanilang kapatid na si Princess.

Ipinagkibit-balikat lang din nila ang mga sabi-sabing "sukob" o iyong pamahiin na hindi dapat sabay kinakasal ang magkapatid dahil nahahati umano ang suwerte sa mga bagong kasal.

Para sa kanila, may basbas naman ng Simbahang Katoliko ang kanilang pag-iisang dibdib at suportado naman ito ng kanilang mga kaanak.

"Tao lang naman din ang nagkukuwento tungkol sa ganyang sukob. Hindi ako naniniwala diyan. Mas naniniwala ako sa Diyos," ani ng inang si Marilyn sa wikang Cebuano.

Sabi pa ni Marilyn, siniguro na rin niyang sabay ikasal ang kanyang mga anak dahil sa hirap ng panahon ngayon lalo na't hindi sigurado ang mga health protocols at restrictions dahil sa pandemya ng COVID-19.

Pabirong dagdag pa ni Faye, mas ginusto nilang sabay na ikasal para makatipid sa gastos.

"Natuwa pa nga ang pari sa ideya namin dahil hindi kami nagpadala sa mga sabi-sabi tungkol sa sukob," sabi ni Jenny.

Payo ng magkapatid sa mga nais na sabay ikasal, huwag maniwala sa mga pamahiin tungkol sa sukob at mas palakasin pa ang pananampalataya sa Diyos.

Nasa 200 ng kanilang mga kaanak at kaibigan ang dumalo sa kanilang kasal, anila.