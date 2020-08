Lolang nagpapadyak ng pedicab sa Valenzuela inabutan ng tulong

Dinalhan ang 83 anyos na pedicab driver na si Fedeng Villalon ng kahon-kahong de lata, noodles, at iba pang pagkain. ABS-CBN News

MAYNILA - Noong Hulyo 11, nasakyan ni Fr. Carlo Soro ang pedicab na minamaneho ng 83 anyos na si Federacion "Fedeng" Villalon.

Napabilib ang pari dahil sa kabila ng kaniyang edad, patuloy itong nagsusumikap para may pambili ng pagkain nilang asawa.

Marami ang bumilib sa lola, pero may mga nag-aalala rin sa kaniyang kaligtasan dahil hindi na raw siya dapat pumapadyak sa kaniyang edad lalo na ngayong pandemya.

Dinalhan si Villalon ni Department of the Interior and Local Government Undersecretary Marjorie Jalosjos ng kahon-kahong de lata, noodles, at iba pang pagkain na personal niyang tulong.

Mayroon ding mga face mask at face shield mula sa kaniyang mga kaibigan.

Ayon kay Jalosjos, importante na hindi muna makalabas si Villalon dahil maituturing siyang vulnerable ngayong may pandemya.

“Sa panahon natin ngayon na pandemic, bawal lumabas yung mga 60 years old and above. So naanting yung puso ko na kahit na hindi niya iniinda yung pandemic. Wag na muna siya sana lumabas. Kahit ilang buwan pang hindi siya makakalabas, OK lang dahil sapat naman yung pagkain na ibinigay namin pati yung vitamins na rin para naman sa kaligtasan niya at maging malakas yung kanyang katawan,” ani Jalosjos.

Malaki naman ang pasaslamat ni Villalon.

“Hindi ko po inaasahan ito. Akala ko po interview lang. Mabait ang Diyos, napakabait. Hindi niya ako pinababayaan,” ani Villalon.

Pahinga muna sa ngayon sa pamamasada si VIllalon.

— Ulat ni Kori Quintos, ABS-CBN News