TINGNAN: Macro photography libangan ng lalaki sa Baguio habang quarantine

Makulay, matingkad, at detalyado ang mga kuhang larawan ni Arnel Rosal ng mga paru-paro, gagamba at iba-ibang insekto sa Baguio City.

Ito ay maituturing na macro photography - o pagkuha ng close-up na retrato ng maliliit na bagay tulad ng mga kulisap at bulaklak para magmukha itong malaki.

Gamit ni Rosal ang kaniyang cellphone sa pagkuha ng mga retrato, na kinuha lang sa kanilang hardin

Kuwento ni Rosal, nagsimula lang siyang kumuha ng mga ganitong retrato nitong COVID-19.

"Noong naglilinis kami nung anak one time may nakita ako una ko yung spider so from there nagustuhan ko na mag-take ng pictures," ani Rosal.

Timing lang at tiyaga ang sikreto ni Rosal.

"'Yung challenging part doon is 'yung insects magalaw mga 'yan tiyaga-tiyaga lang, ilang shots bago mo ma-perfect 'yung mga shot. Eventually natutunan ko din may edit enhance ko lang yung color pero other than that wala na," ani Rosal.

Kasama ni Rosal ang anak sa kaniyang pagkuha ng mga retrato.

Malaking tulong para kay Rosal ang bagong libangan lalo na ngayong pandemya.

-- Ulat ni Micaella Ilao, ABS-CBN News