‘Ayaw namin, pero kailangan’: ‘Dos Por Dos’ nina Taberna, Baja namaalam na makalipas ang 17 taon

Taong 1999 unang narinig ang tambalang Gerry Baja at Anthony Taberna sa DZMM, apat na taon bago nabuo ang ‘Dos Por Dos’ noong 2003. TeleRadyo



Umere na sa huling pagkakataon ang programang “Dos Por Dos” nina Anthony Taberna at Gerry Baja sa TeleRadyo nitong Biyernes, makalipas ang 17 taong pagsasahimpapawid.

“Kami po ay nagpapaalam na sa tunay po nitong kahulugan,” anunsyo ni Taberna.

Kinailangan nang itigil ang palatuntunan dahil sa pagbasura ng Kongreso sa prangkisa ng ABS-CBN. Mula pa noong Mayo ay wala na sa ere ang DZMM pati na ang ABS-CBN Channel 2.

Sa mga huling minuto ng “Dos Por Dos” nitong ika-31 ng Hulyo, binasa nina Taberna at Baja ang desisyon ng pamunuan ng ABS-CBN patungkol sa retrenchment o pagbabawas ng mga empleyado, bunsad ng kawalang prangkisa ng kompanya.

Kabilang ang “Dos Por Dos” sa mga programang hindi na kayang maipagpatuloy, anila.

“Iyan po ay nauunawan naman natin,” sabi ni Baja. “Kung ikaw ay sasahimpapawid lang sa pamamagitan ng cable at digital at social media, hindi ho matutustusan ang pangangailangan lalo na sa dami ng empleyadong dapat pasuwelduhin.”

May higit 11,000 empleyado ang buong ABS-CBN.

Dagdag ni Taberna: “Kahit sa ibang kompanya pa, kahit sa ibang klaseng industriya pa, kapag meron kang ginagastos na malaki at walang pumapasok na sapat na kita para tustusan ‘yung gastos na ‘yon, you have no other recourse but to stop the bleeding. And to stop the bleeding is to let you go, wakasan na ang kontrata.”

Mula nang patayin ng Kongreso ang franchise application ng ABS-CBN noong ika-10 ng Hulyo, napilitan ang Kapamilya network na simulan ang proseso ng pagtatanggal ng libu-libong nitong empleyado. Huling araw sa trabaho ng karamihang apektado sa katapusan ng Agosto.

“Alam natin na mabigat na gawin ‘yun sa panig ng management ng ABS-CBN, lalo na sa maraming mga empleyado rito na napakatagal nang naglilingkod. Pero sabi nga natin, kailangan gawin, para maisalba ang puwede pang maisalba,” sabi ni Baja.

‘HANGGANG SA MULI’

Bago pa man nagsahimpapawid ang “Dos Por Dos” noong 2003, matagal nang magkatambal sa radyo DZMM sina Taberna at Baja.

Una silang nagkasama noong 1999 sa “Ito ang Radyo Patrol.” Sinundan ito ng “Gising Pilipinas,” hanggang nabuo ang “Dos Por Dos.”

Oktubre 1994 nagsimula si Baja sa ABS-CBN bilang news writer. Dahil aniya sa “emergency” kung saan kinulang sa tao ang DZMM, kung kaya’t isinabak siya bilang mamamahayag sa radyo, hanggang kinilala siya bilang Radyo Patrol 25.

Marso 1997 naman naging Kapamilya si Taberna, na napanood din bilang anchor ng “Umagang Kay Ganda” at iba pang programa ng Current Affairs na “Tapatan ni Tunying” at “Kuha Mo.”

“Mahigit kalahati po ng buhay ko, nandito ako sa ABS-CBN,” ani Taberna. “Kaya kong sabihin sa lahat na ang ipinakakain natin sa pamilya natin, at sa iba pang taong umaasa sa atin, pati na ‘yung pinagsimulan ng maraming oportunidad sa buhay natin, ay dahil po sa ABS-CBN. Hindi po mawawala sa ating puso ‘yun.

“Ito pong paghihiwalay namin ng ABS-CBN ay hindi madali. Ayaw po namin, pero noong kami ay sabihan tungkol sa financial constraints, naunawaan po namin ang sitwasyon ng ABS-CBN. Mahal po namin ang kompanyang ito, mahal po namin ang mga nangangasiwa rito.”

Nagbigay-pugay din sina Taberna at Baja sa mga kasamahan nila sa DZMM, kabilang ang mga bumubuo ng “Dos Por Dos” sa likod ng kamera.

Ani Baja: “Kung hindi po kami nabigyan ng ganitong oportunidad, hindi ho magkakaroon ng ‘Dos Por Dos.’ Wala pong Anthony Taberna at Gerry Baja na inyong napapakinggan at napapanood.”

Huling pinasalamatan ng tambalan ang mga Kapamilyang sumubaybay sa “Dos Por Dos” sa nakalipas na 17 taon.

“Sa araw-araw naming pag-upo rito, may mga taong nasaktan kami sa mga komentaryo, may napasaya, may napalungkot. Pero iyan po ay bahagi ng aming journey bilang mamamahayag,” ani Taberna.

“Hanggang sa muli. Kahit saan man mo mapadpad ang tinig namin, harinawa, dumating ang pagkakataon ay masundan pa rin po ninyo kami.”

Panghuli ni Baja: “Mga kababayan, makalipas po ang 17 taon sa himpapawid, ‘Dos Por Dos’ is signing off.”