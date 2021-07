TINGNAN: Broken-glass mosaic art para kay Olympic champ Hidilyn

Idinaan ni Francis Diaz sa paggawa ng isang broken glass mosaic art ang kaniyang pagbibigay-pugay kay Hidilyn Diaz. Larawan mula kay Francis Diaz

Idinaan ng isang binata sa bayan ng Gandara, Samar, sa paggawa ng broken glass mosaic art ang pagbibigay-pugay kay Filipina Olympic gold medalist Hidilyn Diaz.

Gamit ni Francis Diaz ang mga basag na mga bote ng alak.

Natapos niya ang obra sa loob ng 5 oras.

Ayon kay Francis, inspirasyon para sa kaniya ang nakamit ni Hidilyn.

"You have brought pride and honor to the country with your historic and record-breaking lift. You are a true inspiration. Mabuhay ka," mensahe ni Francis para kay Hidilyn. — Ulat ni Sharon Evite

