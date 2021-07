Pinoy Art teacher sa Thailand, ipininta si Olympics gold medalist Hidilyn Diaz

PATTAYA, THAILAND -- Isang Pinoy artist na Art teacher sa Thailand ang gumawa ng painting ni Hidilyn Diaz, ang kauna-unahang Pilipinong atletang nakasungkit ng medalyang ginto ng Pilipinas sa weightlifting noong ika-26 ng Hulyo, 2021 sa Tokyo Summer Olympics matapos ang halos isandaang taon.

Si Rengie Anciano, OFW sa Thailand at ang kanyang painting kay Hidilyn Diaz

Gawa sa acrylic on canson watercolor paper ang painting ng 33 anyos na OFW na si Rengie Anciano, apat na taon na siyang secondary Art teacher sa isang Education Hub International Programme sa Pattaya City.

Ang watercolor painting ni Anciano para kay Hidilyn Diaz

“I don't have millions of pesos to offer but the only thing that I can afford to give to Miss Hidilyn Diaz, our first Filipino Olympic gold medalist is her portrait painting,” pagbabahagi ni Anciano sa kanyang social media account.

Sa panayam sa kanya ng TFC News, sinabi ni Anciano na ginawa niya ang painting ni Diaz bilang pagkilala sa makasaysayang tagumpay at karangalang naibigay ng atleta para sa ating bansa.

Nagbigay inspirasyon sa OFW na si Anciano ang pagkakasungkit ni Diaz ng gintong medalya sa Summer Olympics

Ang pagwawagi ni Diaz ng gintong medalya ay nagbigay kay Anciano ng inspirasyon para pagbutihin pa ang kanyang trabaho bilang isang OFW sa Thailand at may mensahe siya sa bawat Pilipino:

“Mangarap at magsikap para sa pangarap at ibigay ang buong tiwala sa ating Panginoon para maabot ang iyong pangarap. Kahit gaano man ito kahirap matupad, basta may dedikasyon at tiwala sa sarili at sa ating Panginoon.”

Ulat ni Annalyn "Apol" Mabini | TFC News