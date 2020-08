Recipe: Belle Mariano's mushroom embutido

MAYNILA -- Hinamon ni Belle Mariano ang sarili na magluto para sa online cooking show na "Caldero Files."

Nitong Huwebes, ibinahagi ni Belle kung paano lutuin ang kanyang embutido na aniya ay puwedeng-puwede rin para sa mga vegetarian.

"Part of adulting is learning new skills and cooking. So today icha-challenge ko ang sarili kong magluto. Oo, kahit hindi ako nagluluto, at tuwing nagluluto ako ay walang kumakain nito. Pero ngayon sisiguraduhin ko na magugustuhan nila ang lulutuin ko and for sure magugustuhan niyo rin ito," ani Belle.

"Isang classic Filipino dish embutido but with a twist -- made out of mushrooms. So puwede rin ito sa mga vegetarian," dagdag ni Belle.

Narito ang “Caldero Files” tampok ni si Belle Mariano: